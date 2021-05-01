شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تمكين الاختيار فى المستندات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد أن تضيف خانة اختيار يمكن الضغط عليها فى المستندات الإلكترونية وتسجيلها، فستحتاج إلى تمكين شريط المطور في الخيارات، وما عليك سوى القيام بذلك مرة واحدة، وبعد ذلك يمكنك إضافة مربع اختيار وظيفي في أي وقت تريده، وهنا نقدم لك الخطوات وفقا لما ذكره موقع "business insider":

1. في الشريط أعلى Word، اضغط فوق علامة التبويب "ملف" ثم انقر فوق "خيارات".

2. في مربع حوار "خيارات" Word، اضغط فوق "تخصيص الشريط" في جزء التنقل الموجود على اليسار.

3. في قسم "تخصيص الشريط" على اليمين، اختر "علامات التبويب الرئيسية" من القائمة المنسدلة، ثم اضغط على مربع الاختيار لـ "المطور" فى القائمة.

4. اضغط فوق "موافق" لإغلاق خيارات Word.

5. في الشريط، اضغط فوق علامة التبويب "المطور" الجديدة.

6. في قسم "عناصر التحكم"، اضغط على رمز مربع الاختيار، والذى يجب أن تراه يظهر في المستند، ويكون قابل للضغط، ويمكنك جعله يظهر محددًا أو غير محدد عن طريق الضغط.





كيفية تغيير مظهر مربع الاختيار الإلكترونى

إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك تغيير طريقة ظهور مربع الاختيار عند الضغط فوقه، وعليك اتباع هذه الخطوات:

1. اضغط فوق مربع الاختيار، ثم في قسم عناصر التحكم، اضغط فوق "خصائص".

2. في مربع حوار الخصائص هذ، اضغط فوق "تغيير" بجوار "الرمز المحدد" أو "الرمز غير المحدد".

3. اختر النمط الذي تريد استخدامه للزر ثم اضغط فوق "موافق"، هذا كل ما عليك فعله لتغيير شكل مربع الاختيار.