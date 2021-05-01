شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك يكشف عن موديل أيفون " الأكثر شعبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن إيرادات الربع الثانى من عام 2021 وسجلت بعض الأرقام المثيرة للإعجاب بشكل عام، وخلال المكالمة، كشف الرئيس التنفيذى لشركة أبل، تيم كوك، أن عائدات أيفون كانت قوية حقًا لشركة أبل، كما سلط الضوء على جهاز أيفون الجديد الأكثر شعبية.

وكشف كوك أثناء المكالمة قائلاً: "من بين عائلة أيفون 12، أو على نطاق أوسع جميع أجهزة أيفون، يعتبر أيفون 12 هو الأكثر شعبية"، وقال أيضًا إنه ليس الأمر كما لو أن الهواتف الأخرى تعمل بشكل سيئ، "لكننا شهدنا مبيعات قوية جدًا لجزء Pro من العائلة أيضًا، Pro، بالإضافة إلى Pro Max."

وقال الرئيس التنفيذى لشركة أبل أيضًا أنه كانت هناك زيادة كبيرة فى عدد الأشخاص الذين يشترون أيفون لأول مرة وأولئك الذين قاموا بالترقية من الموديلات القديمة إلى الموديلات الأحدث، وقال كوك: "لقد رأينا زيادات مضاعفة على أساس سنوى فى كل من أجهزة أيفون الجديدة والمُحدّثة".

وفقًا لما ذكره كوك، فإن طرازات أيفون المختلفة تعمل بشكل جيد فى جميع أنحاء العالم، و"إذا نظرت إلى أداء أيفون فى جميع أنحاء العالم، فلدينا أفضل خمسة طرز للهواتف الذكية فى الولايات المتحدة، والموديلات الأكثر مبيعًا، وأفضل اثنين فى المناطق الحضرية فى الصين، وأربعة من أفضل خمسة فى اليابان، وأربعة فى المملكة المتحدة، والمراكز الستة الأولى فى أستراليا ".

وقد سجلت أبل إيرادات قياسية للربع الثاني، و بالنسبة للربع، بلغت الإيرادات 89.6 مليار دولار، بزيادة 54٪ مقارنة بالعام الماضي، ومن أيفون، ربحت أبل حوالى 47.9 مليار دولار - بزيادة 65٪ تقريبًا مقارنة بالعام الماضى عندما كانت إيرادات أيفون 28.96 مليار دولار.

ويعد هذا هو الربع الثانى منذ إطلاق سلسلة أيفون 12، ومن الواضح أنها قامت بالخدعة لشركة أبل حيث أن الدليل يكمن فى الزيادة الكبيرة فى الإيرادات من أيفون.