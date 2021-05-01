شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيباد وماك ضمن أكثر أجهزة أبل مبيعا.. ويحققان إيرادات قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كجزء من تقرير أرباحها الأخير للربع المالى الثانى من عام 2021، كشفت شركة أبل أنها حققت مستويات قياسية من الإيرادات من كل من أجهزة Mac و iPad، حيث شهد كل من Mac و iPad نموًا أعلى فى الإيرادات بأكثر من 70٪.

وفى مكالمة الأرباح، يعزو الرئيس التنفيذى لشركة أبل Tim Cook هذه الأرقام القياسية إلى العمل عن بُعد، حيث قال "لا يزال iPad و Mac يمثلان أداتين مهمتين للغاية لعملائنا، وعلى مدار العام الماضي، تم نشر عشرات الملايين من أجهزة iPad و Mac لمساعدة الطلاب على التعلم وإنشاء المبدعين وتعزيز العمل عن بُعد بجميع أشكاله ".

وبالحديث عن جهاز Mac أولاً، قالت شركة أبل إن الشركة شهدت سجل إيرادات على الإطلاق بلغ 9.1 مليار دولار، بزيادة 70٪ عن العام الماضي، ونمت بقوة فى كل قطاع جغرافي، أما بالنسبة لـ iPad، فقد سجلت الشركة إيرادات بلغت 7.8 مليار دولار بزيادة 79٪.

فيما أضاف لوكا مايسترى نائب الرئيس الأول والمدير المالى لشركة "لوكا مايستري": "يعتبر كل من Mac و iPad منتجين وثيق الصلة بعملائنا بشكل لا يصدق فى بيئات العمل والتعلم الحالية"، وأضاف Maestri أيضًا أن حوالى نصف العملاء الذين يشترون Mac و iPad خلال الربع هم جدد على هذا المنتج، مما يعنى أن القاعدة المثبتة النشطة لكلا المنتجين تستمر فى النمو وتصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

وفى الصين على وجه التحديد، ذكر كوك أن ثلثى الأشخاص الذين يشترون أجهزة Mac و iPad كانوا يشترونها لأول مرة، وإلى جانب هاتين الفئتين، شهدت أبل أيضًا ارتفاعًا على الإطلاق من حيث الإيرادات لفئة الخدمات أيضًا.

فوفقًا لتقرير أرباح أبل، سجل قطاع الخدمات عائدات بقيمة 16.9 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 27٪ عن 13.4 مليار دولار فى خدمات الإيرادات المحققة فى الربع من العام الماضي، وفى هذا الربع، أضافت أبل 40 مليون مشترك مدفوع، لتصل إلى إجمالى 660 مليون اشتراك مدفوع عبر جميع الخدمات.