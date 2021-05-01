شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح ميزة جديدة بانستجرام لمنافسة كلوب هاوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة فيس بوك عن إضافة ميزات جديدة لمنصة انستجرام تسمح للمستخدمين بكتم صوت الميكروفونات الخاصة بهم وحتى إيقاف تشغيل الفيديو أثناء استخدام البث المباشر Instagram Live.

وتأتى هذه الخطوة ضمن محاولات فيس بوك للاستفادة من أحد أكبر منتجاتها Instagram Live لمواجهة تهديد كلوب هاوس، فينا توضح انستجرام أن هذه الميزات الجديدة تمنح المضيفين مزيدًا من المرونة أثناء تجارب البث المباشر، حيث يمكنهم تقليل الضغط ليبدو بطريقة معينة أثناء البث المباشر.

وتحاول المنصة تمكين تجربة إيقاف تشغيل الفيديو التي تشجع على المزيد من المحادثات، وعندما لا يضطر الأشخاص إلى القلق بشأن مظهرهم، فسيكونون غالبًا أكثر قابلية للانضمام إلى الدردشة الصوتية.

وبالإضافة إلى ذلك، يسمح الصوت فقط لصناع المحتوى بالتفاعل مع مجتمعهم أثناء تعدد المهام، حيث يقومون بأعمال روتينية أو يتنقلون ولا يمكنهم الجلوس والتحديق في الكاميرا مباشرة.

وكانت هذه إحدى مزايا استخدام كلوب هاوس مقابل الدردشة المرئية المباشرة، حيث يمكنك المشاركة في غرف الدردشة الصوتية في كلوب هاوس دون الحاجة دائمًا إلى منح المحادثة انتباهك الكامل أو القلق بشأن ضوضاء الخلفية.

وتشير انستجرام إلى أنها اختبرت الميزات الجديدة علنًا في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال محادثة مباشرة عبر انستجرام لايف بين الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، ورئيس انستجرام، آدم موسيري.

ويشار إلى أن هذه ليست الميزة الأولى التي أضافتها انستجرام في الأسابيع الأخيرة لجذب مجتمع المبدعين إلى منصتها بدلاً من كلوب هاوس أو المنافسين الآخرين، وقد طرحت المنصة في شهر مارس خيارًا للمبدعين لاستضافة الغرف المباشرة Live Rooms التي تسمح لما يصل إلى أربعة أشخاص بالبث في الوقت نفسه.

وبالرغم من أن فيس بوك لديها نسخة أكثر مباشرة من كلوب هاوس قيد التطوير مع غرف الصوت المباشر Live Audio Rooms، فإنها قالت: إنها لا تتوقع إطلاقها للاختبار حتى هذا الصيف، وستكون متاحة أولاً للمجموعات والشخصيات العامة، وليس للجمهور الأوسع.