شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بايدو تستعد لإطلاق خدمات تأجير السيارات بدون سائق فى بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Baidu الصينية العملاقة للتكنولوجيا، إنها ستطلق خدمات سيارات الأجرة بدون سائق مدفوعة الأجر في بكين اعتبارًا من 2 مايو، مما يجعلها من بين الشركات الأولى في البلاد التي تقدم خدمات التاكسي الروبوت ذاتية القيادة للمستخدمين الذين يدفعون.

وقالت الشركة إن مركبة أبولو روبوتاكسي التي تعمل بدون سائق من بايدو، والتى سيتم إطلاقها في شوجانج بارك بالعاصمة الصينية، ستعمل بدون سائق آمن خلف عجلة القيادة، مضيفة أنه يمكن للمستخدمين أن يشيدوا ويدفعوا مقابل ركوب روبوتاكسي من خلال تطبيق أبولو جو.

وتختبر الشركة القيادة الذاتية على الطرق العامة منذ أكتوبر في بكين، وقد طورت Baidu على مر السنين تقنيات السيارات الذكية، بما في ذلك الخرائط عالية الدقة، مع وحدة القيادة المستقلة Apollo التي تأسست في عام 2017.

وقال وانغ يون بينج، المدير العام لتكنولوجيا القيادة الذاتية في بايدو، إن تقديم خدمات بدون طيار هو مرحلة أساسية لتسويق القيادة الذاتية، مضيفًا أن أبولو ستطلق سيارات أجرة آلية بدون سائق في المزيد من المدن الصينية في المستقبل.

وقالت شركة AutoX المدعومة من Alibaba في وقت سابق من هذا العام إنها بدأت في تقديم رحلات مدفوعة الأجر بدون سائق للمستخدمين العموميين في Shenzhen، وتقوم شركة WeRide الصينية الناشئة ذات القيادة الذاتية المدعومة من نيسان باختبار المركبات ذاتية القيادة فى البلاد.