شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل وفرت أكثر من مليار دولار من عمل الموظفين فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تكرهه أو تحبه، فقد أصبح العمل من المنزل هو الوضع الطبيعى الجديد، وفى حين أن جميع عمالقة التكنولوجيا الكبرى وسعوا دعمهم للموظفين - من حيث ساعات العمل المرنة أو إعدادات المكاتب المنزلية - لا يزال هناك نقاش مفتوح حول الكيفية التى تريد الشركات أن يعمل بها موظفوها.

ولطالما كانت جوجل كشركة فى المقدمة عندما يتعلق الأمر بتزويد أفضل المكاتب بمرافق ذات مستوى عالمى - كل ذلك لجعلها تجربة لا مثيل لها، ولكن يبدو أنها أغلقت مكاتبها لمدة عام، فقد تمكنت الشركة من كسب حوالى 1 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، خلال الربع الأول، وفرت شركة Alphabet الشركة الأم لشركة جوجل 268 مليون دولار من النفقات "بشكل أساسى نتيجة COVID- 19" مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث يتم إنفاق هذه الأموال على العروض الترويجية والسفر والترفيه.

ويدعى التقرير أيضًا أن الشركة شهدت أيضًا انخفاضًا فى نفقات الإعلان والترويج بمقدار ضخم قدره 1.4 مليار دولار فى عام 2020 بسبب انخفاض الإنفاق، والحملات المتوقفة مؤقتًا أو المعاد جدولتها، والأحداث عبر الإنترنت فقط، وعلى وجه التحديد، انخفضت النفقات المتعلقة بنفقات السفر والترفيه بمقدار 371 مليون دولار، كما يشير التقرير.

وعلى الرغم من كل المدخرات، لم تعلن الشركة عن أى خيارات دائمة للموظفين - على الأقل حتى الآن - للعمل من المنزل، وفى ديسمبر 2020، أرسل ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، بريدًا إلكترونيًا إلى موظفى جوجل يوضح خطط الشركة حول إعادة الموظفين إلى المكاتب، مع تمديد العمل من المنزل حتى سبتمبر 2021.