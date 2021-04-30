شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin تعرض المقاعد الأولى بصاروخها لنقل السياح إلى المدار الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Blue Origin، أنها ستطرح للبيع قريبًا المقاعد على متن صاروخ New Shepard للسياحة الفضائية، ولم يتم الكشف عن الأسعار، ولكن من المقرر إصدار المزيد من التفاصيل في 5 مايو لأولئك الذين يرسلون اسمهم والبريد الإلكتروني على موقع Blue Origin، وتمت مشاركة مقطع فيديو يظهر جيف بيزس، الرئيس التنفيذي لشركة Blue Origin، وهو يقود الصاروخ عند إطلاق الشركة في غرب تكساس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تصميم New Shepard ، الذي يبلغ ارتفاعه 60 قدمًا، خصيصًا لمشروع السياحة الفضائية Blue Origin.



صاروخ blue origin على الرغم من أن Blue Origin لم تكشف بعد عن تكلفة وتاريخ الرحلات إلى الفضاء، إلا أنها تخطط لإطلاق السياح على ارتفاع 62 ميلاً فوق سطح الأرض. سيختبر الركاب عند هذا الارتفاع انعدام الوزن بسبب انعدام الجاذبية ويرون منحنى الكوكب مع ظلام الفضاء كخلفية، وسيقضي العملاء الذين يدفعون المال ما يصل إلى 10 دقائق في حالة انعدام الجاذبية قبل العودة إلى الأرض، مع نوافذ ضخمة لتوفير منظر خارج هذا العالم.

كبسولة الفضاء

أكمل الصاروخ بنجاح 15 تجربة إطلاق، كان آخرها في 14 أبريل، وتتسع الكبسولة التي توجد فوق New Shepard لستة ركاب ومجهزة بمقاعد قابلة للإمالة، لكل منها نافذة توصف على أنها الأكبر في الفضاء.

وتصطف الكاميرات في الداخل، مما يسمح للمسافرين بمشاركة ذكرياتهم التي قد يقولها الكثيرون خارج هذا العالم.