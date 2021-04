آب ستور يحصل على إضافة لتسريع عمليات البحث

دبي - يزن راشد - مع توفر نحو 2 مليون تطبيق للتنزيل من متجر آب ستور، فإن آبل تواجه معركة مستمرة لتحسين إمكانية الاكتشاف، وتحاول الشركة بشكل مستمر تسريع عمليات البحث ضمن المتجر.

و 🗣 Introducing search suggestions on the App Store!



Select (or deselect) multiple suggestions to refine your search so you can find even more amazing apps and games.



Search suggestions roll out today starting with the USA, Canada, the UK, and Australia. pic.twitter.com/viaZHlCZMb — App Store (@AppStore) April 29, 2021 شركة آبل ميزة جديدة من أجل اقتراحات البحث في متجر التطبيقات App Store في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، مما قد يسهل العثور على التطبيقات بالنسبة للملايين من مستخدمي iOS.

وبعد كتابة عبارة البحث، يحاول آب ستور توقع ما تبحث عنه ويقدم كلمات مقترحة، وعند النقر عليها، تؤدي إلى تضييق نطاق نتائج البحث وتسريع عملية البحث عن أنواع معينة من التطبيقات.

ومن خلال اتباع هذا النهج، تعمل آبل على تقليل كمية الكتابة المطلوبة عن طريق استبدالها بنقرات شاشة أسرع بكثير.

وظهرت اقتراحات البحث عبر بعض أجهزة آيفون في وقت سابق في شهر أبريل كجزء من الاختبار، لكن يجب الآن أن يتم طرح الميزة عبر جميع أجهزة آيفون في المناطق المدعومة.

وتعد مسألة استخدام اقتراحات البحث بسيطة للغاية، وفي حال كنت تبحث عن تطبيق يساعدك في صنع البيتزا، فيمكنك كتابة بيتزا في حقل البحث في متجر التطبيقات ورؤية كلمات إضافية منبثقة مثل صنع أو طلب أو آلة حاسبة.

ويؤدي تحديد أحد هذه الاقتراحات إلى تصفية النتائج بشكل أكبر، لذا فإن اختيار الآلة الحاسبة يؤدي إلى عرض التطبيقات المستخدمة لحساب مكونات النسبة الصحيحة لعجينة البيتزا.

ولا يسمح لك كل بحث بتحديد اقتراحات متعددة في الوقت الحالي، كما لا يعرض كل بحث مرشحًا مقترحًا أيضًا.

كما تظهر الإعلانات، التي أضافتها آبل في الأصل إلى بحث متجر التطبيقات في عام 2016، في البحث باستمرار.

ومن المحتمل أن تؤدي هذه الإعلانات إلى تأجيج نقاد متجر التطبيقات أكثر، حيث لا ينبغي أن يتنافس مطور مستقل مع ميزانية إعلانات أوبر، كما لا يجب أن تشتري التطبيقات المنافسة الإعلانات التي تظهر أمام منتجات بعضها بعضًا بينما تستفيد آبل من النتيجة.

ويترافق كل تغيير في محرك البحث بفائزين وخاسرين، ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التغيير يجعل الأمر أسهل أو أصعب على صغار المطورين للحصول على المزيد من الظهور، لكن من المفترض أن يكون مفيدًا لكل من يستخدم آب ستور.

وتقول آبل: إن 70 في المئة من مستخدمي آب ستور App Store يعتمدون على البحث من أجل العثور على التطبيقات، لذلك يمكن أن يكون لهذه الميزة تأثير كبير في قابلية الاكتشاف وتأثير إيجابي في المبيعات لبعض المطورين.