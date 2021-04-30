شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية فتح قفل آيفون أثناء ارتداء الكمامة فى iOS 14.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الآونة الأخيرة، أصدرت أبل تحديثاً جديداً لبرنامج آيفون يحتوى على العديد من الخصائص والميزات التى طال انتظارها، ووفقاً لموقع idropnews، يأتى تحديث نظام تشغيل هواتف آيفون iOS 14.5بإضافات جديدة للمستخدمين، أهمها إمكانية فتح قفل الهاتف باستخدام تقنية التعرف على الوجه Face ID رغم وضع المستخدم الكمامة على وجهه.

ولفتح قفل الآيفون باستخدام قناع الوجه، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته: قبل إعداد الهاتف، بعض الأشياء التي يجب توفرها:

- يجب أن يكون لدى المستخدم جهاز iPhone X أو الطرز الأحدث.

- تثبيت iOS 14.5.

- ساعة Apple Watch Series 3 أو إصدار أحدث يعمل بنظام watchOS 7.4.

- اقتران كل من آيفون وApple Watch ببعضهما البعض.

- وضع Apple Watch على المعصم وإلغاء قفلها.

- التأكد من احتواء Apple Watch على رمز مرور وتمكين اكتشاف المعصم.

كيفية إضافة رمز مرور إلى Apple Watch: - على Apple Watch، انتقل إلى الإعدادات.

- قم بالتمرير لأسفل وانقر على رمز المرور.

- اضغط على تشغيل رمز المرور.

- أدخل رمز المرور الجديد الخاص بك.

- أعد إدخال نفس رمز المرور.

كيفية تشغيل «كشف المعصم»: - على Apple Watch الخاص بك، افتح الإعدادات. - قم بالتمرير لأسفل وانقر على رمز المرور.

- قم بالتمرير لأسفل مرة أخرى وتشغيل كشف المعصم.

لفتح قفل الآيفون باستخدام Apple Watch، هذا ما عليك القيام به: - على جهاز آيفون الخاص بك، افتح تطبيق الإعدادات. - قم بالتمرير لأسفل وانقر على Face ID ورمز المرور.

- أدخل رمز المرور الحالي الخاص بك.

- قم بالتمرير لأسفل إلى Unlock with Apple Watch.

- قم باختيار اسم ساعة Apple Watch الخاص بك.

كيفية فتح جهاز iPhone الخاص بك باستخدام الكمامة - تأكد من وضع Apple Watch على معصمك وأنه مفتوح.

- ارفع أو اضغط على الآيفون الخاص بك لتنبيهه وإلقاء نظرة عليه لإلغاء قفله.. ستحتاج إلى التمرير سريعاً لأعلى من أسفل الشاشة لإلغاء قفلها كما تفعل عادةً.

ستعرف أنك قمت بإلغاء القفل بنجاح لأن Apple Watch ستعطيك ملاحظات لمسية على معصمك وستظهر تنبيهاً يفيد بأنه تم إلغاء قفل iPhone الخاص بك.

ونظراً لعدم التحقق من هوية المستخدم، فإنه لا يمكنه استخدام هذه الميزة لاستخدام الدفع عن طريق Apple Pay، أو الوصول إلى كلمات المرور المخزنة في Cloud Keychain، أو إلغاء قفل التطبيقات المحمية بكلمة المرور. وسيظل المستخدم بحاجة إلى استخدام Face ID بدون قناع للوجه أو إدخال رمز المرور أو استخدام الساعة لخدمات الدفع Apple Pay.