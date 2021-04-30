مايكروسوفت تغير خط أوفيس الافتراضي وتريد مساعدتك

دبي - يزن راشد - تقوم شركة مايكروسوفت بتغيير الخط الافتراضي لحزمة أوفيس Office الخاصة بها العام المقبل وتريد من الجميع المساعدة في اختيار الخط الافتراضي الجديد.

وبينما يوجد أكثر من 700 خيار خط في وورد Word، اختارت الشركة خمسة خطوط مخصصة جديدة لحزمة مايكروسوفت أوفيس.

وتريد عملاقة البرمجيات الابتعاد عن خط Calibri الذي كان الافتراضي في مايكروسوفت أوفيس لما يقرب من 15 عامًا.

وتتميز خطوط Sans-serif الخمسة الجديدة بمجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك التقليدية والحديثة وحتى المستوحاة من إشارات الطرق والسكك الحديدية الألمانية.

وبدأت مايكروسوفت بجمع الملاحظات حول هذه الخطوط الخمسة الجديدة، وتخطط لتعيين أحدها كخط مايكروسوفت أوفيس الافتراضي الجديد في عام 2022.

Tenorite: يعتبر هذا النمط الأكثر تقليدية من بين الخمسة، ويبدو تقريبًا كإصدار أكثر حداثة من الخط الافتراضي Times New Roman الموجود منذ عقود، مع أحرف عريضة، وعلامات ترقيم واضحة، وتجعل العناصر، مثل: النقاط الكبيرة وعلامات الترقيم، Tenorite مريحًا للقراءة بأحجام صغيرة عبر الشاشة.

Skeena: يستوحى هذا الخط من فترات مختلفة من تصميم الخطوط، ويحتوي على اختلافات كبيرة في الأجزاء السميكة والرقيقة من أحرفه، إلى جانب منحنيات مميزة جدًا على أحرف، مثل: S و A و J، ويعتبر Skeena مثاليًا للنص الأساسي في المستندات الطويلة، وكذلك في المقاطع القصيرة التي توجد غالبًا في العروض التقديمية والكتيبات والجداول والتقارير.

Bierstadt: وهو خط دقيق وعصري من نوع Sans-serif مستوحى من الطباعة السويسرية في منتصف القرن العشرين، بحيث هناك النهايات المقطوعة بشكل واضح، ويعتبر Helvetica هو المثال الأكثر شهرة لهذا النوع من خطوط ، حيث يمكن مقارنته بخط Arial من مايكروسوفت.

Seaford: يبدو بأنه الخط المألوف من بين المجموعة، حيث يستحضر محارف النص الكلاسيكية القديمة الطراز، وتساعد أشكاله العضوية وغير المتماثلة على القراءة من خلال التأكيد على الاختلافات بين الحروف، وبالتالي إنشاء أشكال كلمات أكثر قابلية للتمييز.

Grandview: وهو الأكثر لفتًا للانتباه بين جميع الخطوط الخمسة الجديدة، وهو مستوحى من لافتات الطرق والسكك الحديدية الألمانية الكلاسيكية، وتم تصميم هذا الخط ليكون مقروءًا للغاية، مع بعض التعديلات لجعله أكثر راحة للقراءة الطويلة.

وتقوم مايكروسوفت الآن بإصدار هذه الخطوط الخمسة الجديدة في أوفيس 365 حتى يتمكن الجميع من تجربتها قبل اختيار الخط الافتراضي الجديد.

ويتم اعتبار استطلاعات الرأي والتعليقات كجزء من كيفية اختيار مايكروسوفت للخط الفائز، وتقضي الشركة الأشهر القليلة القادمة في تقييم هذه الخطوط الجديدة ومعرفة أي منها أثبت شعبيته.

وبمجرد اتخاذ القرار، يظهر الخط الافتراضي الجديد في تطبيقات مايكروسوفت أوفيس في عام 2022.