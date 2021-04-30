جوجل بلاي يستهدف التطبيقات المضللة

دبي - يزن راشد - على مدار العام الماضي، نفذت شركة جوجل تغييرات شاملة في السياسة بشأن متجر جوجل بلاي من أجل منع إضافة تطبيقات المقامرة بنقود حقيقية والتصدي لانتقادات رسوم العمولة.

لكن التحديث الجديد لإرشادات المتجر يهدف إلى تنظيم المعاينات لمنعها من خداع المستخدمين من أجل تنزيل التطبيقات وجعل قوائم التطبيقات أكثر إيجازًا ودقة وأقل إبهارًا.

وكجزء من القواعد الجديدة، تحظر جوجل بشكل فعال ممارسات القوائم السيئة، بما في ذلك التكتيكات الترويجية المصممة لجعل التطبيقات تبدو أكثر جاذبية.

وعلى سبيل المثال، تحظر سياسات البيانات الوصفية للتطبيق الجديدة الكلمات ذات الأحرف الكبيرة ما لم يكن اسمًا للعلامة التجارية، وتحظر استخدام الرموز التعبيرية في أسماء التطبيقات.

وفي الوقت نفسه، يضطر المطورون إلى قصر عناوين التطبيقات على 30 حرفًا ولن يكونوا قادرين على استخدام الرسم أو النص لتحفيز عمليات التثبيت.

ولا يمكن تحفيز عمليات التثبيت من خلال تضمين عبارة، مثل تنزيل الآن، كما تم حظر محاولة الترويج للصفقات من خلال تضمين لافتة تخفيضات في أيقونة التطبيق.

ولا تريد جوجل تطبيقات ذات رموز أو نصوص تشير ضمنًا إلى الأداء ضمن المتجر أو الترتيب أو السعر والمعلومات الترويجية أو العناصر المضللة.

وقالت جوجل: إن التطبيقات التي تتعارض مع السياسات القادمة لن يُسمح بها عبر متجر جوجل بلاي.

ولمساعدة المطورين على التكيف مع القواعد الجديدة، تصدر الشركة مزيدًا من التفاصيل في الأشهر المقبلة قبل التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

وبالإضافة إلى ذلك، تدخل السياسات الجديدة المتعلقة بأصول معاينة التطبيق حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2021.

وتنطبق هذه السياسات على الرسومات المميزة ولقطات الشاشة ومقاطع الفيديو والأوصاف المختصرة المستخدمة لعرض وظائف التطبيق.

ولتلبية التغييرات، تطلب جوجل من المطورين التركيز على الدقة والمعلومات المفيدة عبر الكلمات اللافتة للنظر، مثل: “مجاني” أو “أفضل”.

كما تطالب بترجمة الأصول وتسهيل قراءتها، بحيث يمكن للمستخدمين إصدار أحكام سليمة حول ما إذا كانوا يريدون تثبيت تطبيق أم لا.

وتطلب الإرشادات أن تكون الرسومات ومقاطع الفيديو والأوصاف المختصرة تمثل بدقة التطبيقات والألعاب، وتوفر معلومات كافية للمستخدمين.

وتتم معاقبة التطبيقات التي لا تلتزم بالإرشادات عبر جعلها غير مؤهلة للترقية والتوصية.