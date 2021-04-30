شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك سيدفع 5 ملايين دولار للصحفيين المحليين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيسبوك إنها ستمنح 5 ملايين دولار لدفع رواتب الصحفيين المحليين فى صفقات متعددة السنوات كجزء من منصتها الجديدة للنشر لمساعدة الكتاب المستقلين على جذب الجمهور وكسب المال من خلال شبكة التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة هى جزء من رد فيس بوك على اتجاه الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، بقيادة منصات مثل Substack، لأنها تركز على المراسلين "الذين غالبًا ما يكونون الصوت الوحيد الذى يغطى مجتمعًا معينًا".

وسيتم دمج منصة النشر، التى أعلن عنها فيس بوك الشهر الماضي، مع صفحات فيس بوك وستتضمن أداة مجانية للنشر الذاتى للصحفيين لإرسال رسائل إخبارية أو إنشاء موقع ويب خاص بهم، ويمكن للصحفيين المستقلين فى الولايات المتحدة التقدم إلى البرنامج بدءًا من يوم الخميس، وستعطى الأولوية للصحفيين الذين يخططون لتغطية "السود، أو السكان الأصليين، أو اللاتينيين، أو الآسيويين، أو غيرهم من الجماهير الملونة".

وأضافت الشركة أن الصحفيين سيكونون قادرين على كسب أموال إضافية من نشر القصص باستخدام أدوات فيس بوك، بدءًا من الاشتراكات، ويمكن لكل كاتب تحديد سعره الخاص.

وقد أدى نمو النشرات الإخبارية المدفوعة إلى زعزعة عالم الإعلام، حيث ترك الصحفيون البارزون من وسائل الإعلام بما فى ذلك New York Times و Vox Media نشاطهم بمفردهم على منصات مثل Substack و Patreon، حيث أغرتهم السلف النقدية وغير الحد الأقصى من الكسب المحتمل من الاشتراكات.

وقد أعلنت شركة Substack عن برنامج "Substack Local" هذا الشهر، وهو برنامج قيمته مليون دولار لدفع ما يصل إلى 30 مراسلاً محليًا لبناء أعمالهم التجارية المدعومة بالاشتراك.

وقال فيس بوك إنه سيشارك مع المركز الدولى للصحفيين والرابطة الوطنية للصحفيين من أصل إسبانى لتقييم الطلبات، وسيمنح الصحفيين المختارين الوصول إلى الخبراء والخدمات لمساعدتهم على بناء عمل إخباري.