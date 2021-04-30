شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تطلق 60 قمرا دفعة واحدة إلى مدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاح عملية إطلاق 60 قمرا من أقمار Starlink إلى مدار الأرض، وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن صاروخ Falcon 9 الذي حمل الأقمار انطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه بعد إطلاق الصاروخ بعدة دقائق انفصلت عنه مرحلته الأولى وعادت لتهبط على منصة Just Read the Instructions العائمة الموجودة فى المحيط الأطلسي، وكانت SpaceX قد استخدمت هذه المرحلة في 6 عمليات إطلاق سابقة أخرى.

ويهدف مشروع Starlink الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار تقريبا لإطلاق نحو 11 ألف قمر صناعي صغير يبلغ وزن كل قمر منها أقل من 500 كلغ، وستعمل هذه الأقمار على تغطية معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة.

وبدأ تنفيذ هذا المشروع في 22 من فبراير 2018، وأطلق أول 60 قمرا تابعا لمنظومته في مايو 2019.

جدير بالذكر أن سبيس اكس أجريت أيضا مؤخرا أول اختبار "إطلاق ثابت" على نموذج مركبة المريخ Starship SN15، حيث اشتعلت محركات Raptor الثلاثة للمركبة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لفترة وجيزة، بينما ظلت المركبة راسية على الأرض في موقع SpaceX في جنوب تكساس، بالقرب من قرية Boca Chica Village على ساحل الخليج.