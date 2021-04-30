شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاحنة فضائية روسية مستعملة تغرق فى المحيط الهادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت شاحنة "بروجريس – 14" الفضائية الروسية التي بقيت ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية لمدة تزيد عن عام واحد، من مدار الأرض واحترقت في الغلاف الجوي، أما شظاياها غير المحترقة فغرقت في جزء غير قابل للملاحة البحرية من المحيط الهادئ.

ووفقا لما ذكره موقع "RT" جاء ذلك في بيان نشرته وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، وأوضح البيان أن شظايا الشاحنة الفضائية الروسية سقطت في ما يسمى بـ"مقبرة المركبات الفضائية" الواقعة في منطقة جنوبية للمحيط الهادئ تبعد مسافة 3150 كيلومترا عن ولينجتون و7390 كيلومترا عن سانتياجو.

يذكر أن الشاحنة الفضائية انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية ليلة الأربعاء ثم ظلت تدور حول الأرض حيث تم تشغيل نظام جديد لإغراق المركبات الفضائية.

جدير بالذكر أن مركبة الشحن الفضائية "بروجريس إم إس – 14" تم إطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية من مطار "بايكونور" الفضائي في 25 أبريل عام 2020.

وقد حطمت الشاحنة الفضائية الروسية رقما قياسيا للبقاء في مدار الأرض سجلته قبلها شاحنة "بروجريس – إم 17" الروسية التي بقيت عامي 1993 – 1994 في الفضاء لمدة 337 يوما بعد نقلها للحمولة إلى محطة "مير" الفضائية الروسية، وتستخدم شاحنات "بروجريس" الفضائية كذلك لتعديل مدار المحطة الفضائية الدولية.