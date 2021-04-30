شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه استحواذ شركة سناب شات على خدمة Pixel8earth لتطوير الخرائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت شركة سناب شات مؤخرا على شركة Pixel8earth المتخصصة في تطوير الخرائط ثلاثية الأبعاد، والتي يقع مقرها في كولورادو الأمريكية، حيث كشف موقع TechCrunch أم 4 من موظفى شركة Pixel8earth سينضمون إلى فريق سناب للعمل ضمن فريقها لتطوير الخرائط الخاصة بها.

صفقة الاستحواذ

من المنتظر أن الفريق بحسب نفس المصدر على تطوير أدوات جديدة للتكامل مع خرائط الواقع المعزز للمستخدمين التي تطورها سناب، لكن ليس هناك أي معلومات حول إذا ما كانت ستقتصر الاستفادة من الاستحواذ الجديد على تطوير خرائط سناب Snap Map الحالية، أم لتطوير إضافات وخدمات جديدة.

جدير بالذكر أن Pixel8earth تتيح للمستخدمين والمتطوعين من تصوير أماكن تواجدهم بزاوية 360 درجة لإضافتها إلى الخرائط، وبالتالي تتيح الحصول على صور ثلاثية الأبعاد للأماكن الموجودة على الخدمة.

على جانب آخر تفوقت شركة Snap Inc على تقديرات وول ستريت فيما يتعلق بنمو المستخدمين وإيراداتهم، حيث اجتذبت نسخة أندرويد المحسّنة من تطبيق المراسلة الشهير Snapchat المزيد من المستخدمين، لكن النمو تباطأ في أمريكا الشمالية.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs)، وهو مقياس يراقبه المستثمرون والمعلنون عن كثب، بنسبة 22% على أساس سنوى إلى 280 مليونًا في الربع الأول، وتوقع المحللون 275.3 مليون بحسب بيانات IBES من Refinitiv.