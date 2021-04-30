شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول عدد مستخدمى Facebook Marketplace إلى مليار مستخدم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك أن Facebook Marketplace، منصة البيع والشراء المملوكة للشركة والتى تم إطلاقها قبل عام، حصلت على مليار مستخدم الآن، ليس ذلك فحسب، فهناك أكثر من مليون متجر على المنصة وأكثر من 250 مليون شخص يتفاعلون مع المنصات على أساس شهرى.

ويسعى زوكربيرج إلى إنشاء "منصة تجارية كاملة الميزات" وقال إن الشركة "تستثمر فى بناء مستقبل التجارة"، وبطبيعة الحال، هو مصدر دخل للشركة لأنه يسمح للشركات بالاستفادة من منصتها، وخلال أزمة فيروس كورونا المستمرة التى امتدت لأكثر من عام حتى الآن مع عدم وجود علامات واضحة على الانحسار، من المتوقع أن تشهد صناعة التجارة الإلكترونية طفرة فقط.

وبحسب ما ورد أوضح زوكربيرج أيضًا بعض الخطط التى تتيح إحداها "لأصحاب الأعمال شراء إعلانات فيس بوك التى تفتح مباشرة فى واتس آب من تطبيق WhatsApp Business، و" أيضًا، سيتمكن مؤثرو Instagram من إطلاق متاجرهم الخاصة من داخل التطبيق.

وبينما لا تزال قاعدة مستخدمى منصة التواصل الاجتماعى تنمو على الرغم من كونها هدفًا لجرائم الإنترنت المحتملة، ألمح فيس بوك إلى أنه سيبذل قصارى جهده لمنع تسرب البيانات الشخصية من النظام الأساسى وحاول طمأنة مستخدميه. قالت إن فريقها المخصص لسوء استخدام البيانات الخارجية المكون من أكثر من 100 خبير يعمل على اكتشاف وحظر وردع تجريف البيانات.