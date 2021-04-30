شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النهر الخالد شريان الحياة.. رائد فضاء فرنسى يتغزل فى دلتا النيل وموقع مصر المميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، مبديا إعجابه الشديد بموقعهما المتميز، مؤكدا أنهما من الأماكن المميزة فى العالم والتى يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى لرؤيتهما.



النيل والدلتا من الفضاء

ونشر بيسكيه، الصورة عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليقه: "الأرض شاسعة، لكن هناك أماكن يمكن التعرف عليها على الفوز ومن الوهلة الأولى.. وأدى النيل والدلتا فى مصر، التى تتناقض خصوبتها مع الصحراء المحيطة وتتدفق إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط".



توماس بيسكيه

ولم تكن هذه المرة الأولى، التى يبدى "بيسكيه" إعجابه بمصر ومعالمها الهامة مثل النيل من الفضاء، حيث سبق والتقط صورة أيضا من الفضاء لنهر النيل ومصر ليلا، عام 2016، ونشرها أيضا عبر حسابه على تويتر يوم 28 نوفمبر 2016، تبعها بتعليق: "لقد حلقت فوق الدلتا ونهر النيل، من السهل جدًا التعرف عليهما فى الليل".



مصر من الفضاء

وتعد هذه الرحلة الفضائية، هى الثانية لرائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، إلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة الفضائية الأمريكية "سبيس إكس"، حيث ذهب "بيسكيه" فى رحلة سابقة إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "سويوز-3" الروسية، التى انطلقت من قاعدة "بايكونور" الفضائية في نوفمبر 2016، وعاد إلى الأرض عام 2017 بعد أن أمضى 197 يوماً على متن المحطة.



دلتا ونيل مصر فى 2016

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، شارك الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة على "تويتر"، صور ناسا التى التقطتها لمشهد الأهرامات الثلاثة فى وسط الجيزة، وعلقت قائلة: "ستظل أهرامات الجيزة هى الموضوع المفضل تصوير بواسطة رواد الفضاء! الصورة: ناسا".



الأهرامات من الفضاء