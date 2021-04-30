تجاوزت 100 مليار دولار … أمازون تحقق مبيعات ضخمة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 04:11 مساءً - حققت شركة أمازون نجاحًا كبيرًا في عام 2020، وذلك بالرغم من جائحة فيروس كورونا، ولا يُظهر هذا المسار أي علامات على التوقف لعام 2021.

وشاركت الشركة نتائجها المالية للربع الأول من عام 2021، وحققت 108.5 مليار دولار من صافي المبيعات.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 44 في المئة عن 75.5 مليار دولار التي تم الإبلاغ عنها في الربع الأول من العام الماضي، حيث بدأ الوباء بالانتشار على مستوى العالم.

وتشير إرشادات أمازون للربع الثاني إلى أنها تتوقع استمرار الزخم، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن الأعمال قد تتباطأ في بيئة ما بعد الوباء.

وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 110 مليار دولار و 116 مليار دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 108.6 مليار دولار.

وأكدت أمازون في توجيهاتها أن حدث البرايم داي Prime Day لهذا العام يُقام في شهر يونيو، مما يساعد على الأرجح في إجراء مقارنات على أساس سنوي للإيرادات في الربع الثاني.

وعادةً ما يعقد حدث البرايم داي Prime Day السنوي لمدة يومين في شهر يوليو، لكن الشركة أجلت الحدث إلى شهر أكتوبر من العام الماضي وسط حالة عدم اليقين المتعلقة بالوباء.

وخارج قطاع البيع بالتجزئة الأساسي، تستمر أعمال الحوسبة السحابية والإعلان في أمازون في الازدهار.

وشهدت AWS صافي مبيعات بلغ 13.5 مليار دولار خلال الربع، بزيادة 32 في المئة على أساس سنوي، ولا تفصح أمازون عن مبيعات الإعلانات، لكنها مدرجة في فئة “الأخرى” للشركة، التي شهدت نمو أرباحها بنسبة 77 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 6.9 مليارات دولار.

كما قدم الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، لمحة نادرة عن كيفية أداء خدمة البث المباشر للشركة، برايم فيديو Prime Video، خلال الوباء، حيث اعتمد المستهلكون على الترفيه عبر الإنترنت.

وقال بيزوس في بيان الأرباح: مع بلوغ خدمة برايم فيديو Prime Video العاشرة من عمرها، قام أكثر من 175 مليون عضو من أعضاء برايم Prime ببث العروض والأفلام في العام الماضي، وزادت ساعات البث بأكثر من 70 في المئة على أساس سنوي.

ويكلف اشتراك برايم Prime نحو 119 دولار سنويًا ويتضمن مجموعة من المزايا الأخرى، مثل الشحن المجاني خلال مدة يومين.

وكشف بيزوس في وقت سابق من هذا الشهر أن الشركة لديها الآن 200 مليون مشترك في برايم Prime، بزيادة 50 مليون عما كانت عليه في بداية عام 2020.

واستمرت عائدات المخازن المادية، التي تشمل Whole Foods Market والعروض الأخرى، مثل كتب أمازون، في الانخفاض، وتراجعت المبيعات بنسبة 16 في المئة إلى 3.9 مليارات دولار.

ونمت مبيعات أمازون على المستوى الدولي خلال الربع بشكل أسرع مما كانت عليه في أمريكا الشمالية.

وارتفعت الإيرادات الدولية بنسبة 60 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت عائدات أمريكا الشمالية بنسبة 40 في المئة.

ورفضت الشركة الحديث عن خطط تبديل الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، التي تدخل حيز التنفيذ بمجرد تنحي بيزوس في الربع الثالث، حيث يسلم دفة القيادة إلى آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة AWS، على أن يتولى بيزوس دور الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون.