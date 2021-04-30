عبر إنستغرام لايف … فيسبوك تحاول مواجهة كلوب هاوس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 04:11 مساءً - أعلنت منصة إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – عن إضافة ميزات جديدة تسمح للمستخدمين بكتم صوت الميكروفونات الخاصة بهم وحتى إيقاف تشغيل الفيديو أثناء استخدام البث المباشر Instagram Live.

وبالإضافة إلى منافس كلوب هاوس من شركة فيسبوك الذي تم إنشاؤه داخل غرف ماسنجر وتجاربها مع منصة الأسئلة والأجوبة عبر الويب التي تشبه كلوب هاوس، تستفيد الشركة الآن من أحد أكبر منتجاتها – إنستاجرام لايف Instagram Live – لمواجهة تهديد كلوب هاوس.

وتوضح إنستاجرام أن هذه الميزات الجديدة تمنح المضيفين مزيدًا من المرونة أثناء تجارب البث المباشر، حيث يمكنهم تقليل الضغط ليبدو بطريقة معينة أثناء البث المباشر.

وتحاول المنصة تمكين تجربة إيقاف تشغيل الفيديو التي تشجع على المزيد من المحادثات، وعندما لا يضطر الأشخاص إلى القلق بشأن مظهرهم، فسيكونون غالبًا أكثر قابلية للانضمام إلى الدردشة الصوتية.

وبالإضافة إلى ذلك، يسمح الصوت فقط لصناع المحتوى بالتفاعل مع مجتمعهم أثناء تعدد المهام، حيث يقومون بأعمال روتينية أو يتنقلون ولا يمكنهم الجلوس والتحديق في الكاميرا مباشرة.

وكانت هذه إحدى مزايا استخدام كلوب هاوس مقابل الدردشة المرئية المباشرة، حيث يمكنك المشاركة في غرف الدردشة الصوتية في كلوب هاوس دون الحاجة دائمًا إلى منح المحادثة انتباهك الكامل أو القلق بشأن ضوضاء الخلفية.

ولن يتمكن المضيفون في الوقت الحالي من تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله أو كتم صوت الآخرين في البث المباشر، لكن إنستاجرام أوضحت أنها تعمل على تقديم المزيد من هذه الأنواع من الإمكانات إلى جهة البث، وتتوقع طرحها قريبًا.

وتشير إنستاجرام إلى أنها اختبرت الميزات الجديدة علنًا في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال محادثة مباشرة عبر إنستاجرام لايف Instagram Live بين الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، ورئيس إنستاجرام، آدم موسيري.

ويشار إلى أن هذه ليست الميزة الأولى التي أضافتها إنستاجرام في الأسابيع الأخيرة لجذب مجتمع المبدعين إلى منصتها بدلاً من كلوب هاوس أو المنافسين الآخرين.

وطرحت المنصة في شهر مارس خيارًا للمبدعين لاستضافة الغرف المباشرة Live Rooms التي تسمح لما يصل إلى أربعة أشخاص بالبث في الوقت نفسه.

وكان الغرض من الغرف المباشرة Live Rooms هو جذب صناع المحتوى الذين يرغبون في استضافة برامج حوارية مباشرة وأسئلة وأجوبة موسعة، وهي ميزات موجودة ضمن كلوب هاوس.

كما أضافت أيضًا القدرة على شراء الشارات لدعم المضيفين، وذلك من أجل تلبية احتياجات المبدعين المحترفين الذين يتطلعون إلى تحقيق الدخل من مدى وصولهم.

وبالرغم من أن فيسبوك لديها نسخة أكثر مباشرة من كلوب هاوس قيد التطوير مع غرف الصوت المباشر Live Audio Rooms، فإنها قالت: إنها لا تتوقع إطلاقها للاختبار حتى هذا الصيف، وستكون متاحة أولاً للمجموعات والشخصيات العامة، وليس للجمهور الأوسع.

وفي غضون ذلك، يتم طرح ميزات إنستاجرام لايف Instagram Live الجديدة للجمهور العالمي لمنصة إنستاجرام عبر أندرويد و iOS بدءًا من اليوم.