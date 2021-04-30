شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هليكوبتر ناسا تفشل فى رابع رحلة لها فوق سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خططت ناسا لرحلة رابعة للهليكوبتر الخاص بها، والتى ستكون الأبعد والأسرع حتى الآن، لكن المروحية لم تقلع من سطح المريخ كما كان مخططًا، وكان من المقرر أن تقلع المروحية التي يبلغ طولها 18 بوصة من "مطار الأخوان رايت" كما سمته ناسا، ولكن أظهرت البيانات أن المروحية لم تنتقل إلى وضع الطيران، مما يعني أنها لم تترك الأرض أبدًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الفريق يجرى تقييم للبيانات، وسيهدف إلى المحاولة مرة أخرى، وفقا لآخر تحديث من حساب Jet Propulsion Laboratory التابع لناسا على تويتر بشأن المشكلة.

ستشهد الرحلة الرابعة أنها تطير إلى ارتفاع يصل إلى 16 قدمًا، وتتجه جنوباً فوق الصخور وتموجات الرمال وحفر التصادم لمسافة 276 قدمًا وتستخدم كاميرا الملاحة الخاصة بها لجمع صور للسطح كل أربعة أقدام.

أعادت وكالة ناسا تحديد موعد الرحلة الرابعة ليوم الجمعة، 30 أبريل في الساعة 10:46 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:12 بتوقيت جرينتش)، مع توقع عودة البيانات الأولى في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا في الساعة 1:39 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

تقول ناسا إنه تم تحديد مشكلة في المروحية في وقت سابق من هذا الشهر والتي أظهرت أنه في كل مرة تطير فيها هناك فرصة بنسبة 15% أنها لن تبدأ في وضع الطيران.

شاركت ناسا في الإعلان: "يتماشى تأخير اليوم مع هذا التوقع ولا يمنع الرحلات المستقبلية"، وقالت وكالة الفضاء إنها ستواصل دفع المروحية التي تزن أربعة أرطال إلى أقصى حد لها في كل اختبار لاحق، وهذه المرة تضاعف سرعة الرحلة الثالثة تقريبًا.

كما أنه بسبب التأخير في إرسال البيانات من 187 مليون ميل بين فوهة جيزيرو على المريخ و NASA JPL في كاليفورنيا، ينتظر الفريق لمدة ثلاث ساعات أو نحو ذلك.