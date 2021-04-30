شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 100 مليار دولار مبيعات أمازون خلال الربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أمازون عن أكبر أرباحها على الإطلاق حيث لجأ المستهلكون إلى متجر التجزئة عبر الإنترنت لتلبية احتياجات التسوق الخاصة بهم ودفعت الشركات لها أكثر للتخزين والإعلان عن منتجاتها.

حيث كشفت شركة أمازون عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2021، وحققت 108.5 مليار دولار من صافي المبيعات فى الربع الأول المنتهى فى 31 مارس، حيث يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 44 في المئة عن 75.5 مليار دولار التي تم الإبلاغ عنها في الربع الأول من العام الماضي، حيث بدأ الوباء بالانتشار على مستوى العالم.

فيما تضاعفت الأرباح أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 8.1 مليار دولار، فيما روّج جيف بيزوس رئيس الشركة بنتائج وحدة الحوسبة السحابية التابعة للشركة Amazon Web Services (AWS) فى بيان صحفي، قائلاً: "فى غضون 15 عامًا فقط، أصبحت AWS شركة تعمل بمعدل مبيعات سنوى يبلغ 54 مليار دولار تتنافس مع أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم، و نموها يتسارع ".

ومنذ بداية تفشى فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، اعتمد المتسوقون بشكل متزايد على أمازون لتوصيل السلع الأساسية والإمدادات المنزلية، وبينما أغلقت المتاجر التقليدية، سجلت أمازون الآن أربعة أرباح فصلية قياسية متتالية، وجذبت أكثر من 200 مليون مشترك فى خدمة Prime، وجندت أكثر من 500 ألف عامل لمواكبة الطلب الاستهلاكى المتزايد.

وقالت أمازون إنها تتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلى للربع الحالى بين 4.5 مليار دولار و 8 مليارات دولار، وهو ما يفترض حوالى 1.5 مليار دولار من التكاليف المتعلقة بـ COVID- 19، وفى حين أن شركة أمازون تتخلف عن قادة مبيعات الإعلانات مثل Facebook Inc و Alphabet Inc، إلا أنها تربح الأعمال لأن مواضع المعلنين غالبًا ما تؤدى إلى المبيعات مباشرةً، وتصل إلى العملاء المتواجدين على Amazon بقصد التسوق.

كما قالت أمازون إن الإعلانات والمبيعات الأخرى ارتفعت بنسبة 77٪ إلى 6.9 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 6.2 مليار دولار.