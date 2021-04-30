شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة YouTube Shorts المنافسة لتيك توك تصل لـ6.5 مليار مشاهدة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة يوتيوب أن خدمة YouTube Shorts المنافسة لتيك توك وصلت إلى أكثر من 6.5 مليار مشاهدة يوميا اعتبارًا من مارس، وذلك ارتفاعًا من 3.5 مليار فى نهاية عام 2020، حيث طرح موقع يوتيوب ميزة تطبيق شورتس فى سبتمبر من العام الماضي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن Shorts هى تجربة فيديو قصيرة جديدة مباشرة على يوتيوب لمنشئى المحتوى والفنانين الذين يرغبون فى تصوير مقاطع فيديو قصيرة وجذابة باستخدام هواتفهم المحمولة، وقد أطلقت الشركة لاحقًا خدمة بث الفيديو على نظامها الأساسى فى الولايات المتحدة فى الإصدار التجريبي.

ومع أكثر من 2 مليار مستخدم مسجّل دخول شهريًا وأكثر من مليار ساعة من مقاطع الفيديو التى تتم مشاهدتها كل يوم، يقدم موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل للمعلنين وصولاً فعالاً إلى الجماهير الكبيرة التى تزداد إلى تلك الموجودة على التلفزيون.

وقالت Alphabet و Google CEI خلال مكالمة أرباح الشركة يوم الثلاثاء "فيما يتعلق بموقع YouTube، يواصل الناس العثور على جميع أنواع المحتوى المعلوماتي، من مقاطع الفيديو التعليمية إلى البودكاست"، ووفقًا للشركة، فإنها تشهد أيضًا نموًا قويًا فى أعمال العلامة التجارية على YouTube، مدعومًا بتوجه المستهلك العالمى من التلفزيون الخطى إلى بث الفيديو.

وقالت الشركة إن عائدات إعلانات يوتيوب البالغة 6 مليارات دولار فى الفترة من يناير إلى مارس من عام 2021، بزيادة 49 فى المائة، مدفوعة بالأداء الاستثنائى فى الاستجابة المباشرة والقوة المستمرة فى الإعلان عن العلامات التجارية، وأضاف YouTube مؤخرًا مقياسًا جديدًا إلى تقارير الشفافية الخاصة به، يسمى معدل المشاهدة المخالفة، والذى سيساعده فى تقدير النسبة المئوية للمشاهدات على YouTube التى تأتى من المحتوى الذى ينتهك سياساته.

فى الربع الرابع من العام الماضي، كان معدل المشاهدة المخالفة على YouTube يتراوح بين 16 و 18 مشاهدة من بين كل 10000 مشاهدة.