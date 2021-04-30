شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تشارك صورة لمستكشف المثابرة التقطتها مروحيتها على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة ناسا صورة للمركبة الجوالة المثابرة، التي التقطتها مروحيتها Ingenuity، وهي تحلق فوق سطح المريخ، وقال فريق مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في تغريدة، "أنا أتجسس بعيني الصغيرة"، وشارك الصورة التي تظهر فيها المثابرة في الزاوية اليسرى العليا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم التقاط الصورة خلال الرحلة الثالثة للمروحية المستقلة التي حدثت في 25 أبريل الماضى، حيث كانت تطير على ارتفاع 16 قدمًا وتسافر لمسافة 64 قدمًا قبل أن تهبط مرة أخرى.



صورة المروحية للمستكشف عن قرب كانت تتحرك الطائرة بسرعة 6.6 قدم في الثانية، أو 4.5 ميل في الساعة، وفي المقابل، فإن العربة الجوالة المثابرة"، التي تم التقاطها في أحدث الصور، تتحرك بسرعة 0.1 ميل في الساعة. وتعد مروحية Ingenuity هى عرض تقني، مع عدم وجود تجارب علمية على متنها، لأنها مصممة لإثبات إمكانية استخدام مركبة طائرة على الكوكب الأحمر.

صورة ناسا

أجريت طائرة Ingenuity حتى الآن ثلاث رحلات على الكوكب الأحمر، وكانت أول رحلة تاريخية قد تمت يوم الإثنين 19 أبريل وشهدت ارتفاع المروحية 10 أقدام، ودفعت الرحلة الثانية إلى ارتفاع 16 قدمًا ثم سافرت لمسافة 7 أقدام قبل التوقف لالتقاط ثلاث صور بالألوان الكاملة للمناظر الطبيعية.

أما بالنسبة للرحلة الثالثة، قطعت المروحية أيضًا مسافة تصل إلى 16 قدمًا في السماء، وتحركت ما يقرب من نصف طول ملعب كرة القدم (64 قدمًا) وزادت سرعتها الجوية إلى 4.5 ميل في الساعة.

كما أنه خلال هذه الرحلة الملحمية إلى سماء المريخ، التقطت المروحية عددًا من الصور للمناظر الطبيعية، بما في ذلك إحدى الصور للمركبة الجوالة المثابرة.