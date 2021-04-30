شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة فتح قفل iPhone أثناء ارتداء قناع والان مع تفاصيل الخبر
إليك كيفية تمكين الميزة التي ستسمح لك بإلغاء قفل جهاز iPhone أثناء ارتداء قناع:
توجه إلى الإعدادات ثم معرف الوجه ورمز المرور.
قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "Unlock with Apple Watch".
شغّل مفتاح التبديل الموجود بجوار اسم Apple Watch.
اضغط على زر "تشغيل" عندما تظهر النافذة المنبثقة التي تصف الميزة.
ويمكنك بعدها فتح قفل جهاز iPhone الخاص بك أثناء ارتداء قناع.
ورغم ذلك هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك، منها حماية Apple Watch الخاصة بك بواسطة رمز مرور ويجب تشغيل وظيفة الكشف عن المعصم، يجب إقران Apple Watch بجهاز iPhone ، ويجب أن يتم تشغيل Wi-Fi و Bluetooth في كلا الجهازين.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الساعة على معصمك وغير مقفلة، لذلك، قد لا تعمل هذه الميزة عندما تكون جالسًا على مكتب وأنت ترتدي قناعًا ولكن Apple Watch على المنضدة أو في حقيبتك.
في حال لم يكن لديك Apple Watch ، فقد قامت الشركة بالفعل بتسريع عملية إظهار شاشة رمز المرور في حالة اكتشاف Face ID لقناع على وجهك.