شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة فتح قفل iPhone أثناء ارتداء قناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الأقنعة الآن جزءًا من حياتنا اليومية بسبب جائحة فيروس كورونا ، ولكن هذا يعني أنه لا يمكنك فتح قفل iPhone باستخدام Face ID أثناء ارتداء قناع، لكن سيسمح لك تحديث iOS 14.5 الأخير من Apple بإلغاء قفل جهاز iPhone الخاص بك أثناء ارتداء واحد إذا كان لديك Apple Watch، لاستخدام هذه الميزة، قم بتحديث جهاز iPhone الخاص بك أولاً من خلال الإعدادات، عام، تحديث البرنامج، وفقا لما نقله موقع thenextweb.

إليك كيفية تمكين الميزة التي ستسمح لك بإلغاء قفل جهاز iPhone أثناء ارتداء قناع:

توجه إلى الإعدادات ثم معرف الوجه ورمز المرور.

قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "Unlock with Apple Watch".

شغّل مفتاح التبديل الموجود بجوار اسم Apple Watch.

اضغط على زر "تشغيل" عندما تظهر النافذة المنبثقة التي تصف الميزة.

ويمكنك بعدها فتح قفل جهاز iPhone الخاص بك أثناء ارتداء قناع.

ورغم ذلك هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك، منها حماية Apple Watch الخاصة بك بواسطة رمز مرور ويجب تشغيل وظيفة الكشف عن المعصم، يجب إقران Apple Watch بجهاز iPhone ، ويجب أن يتم تشغيل Wi-Fi و Bluetooth في كلا الجهازين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الساعة على معصمك وغير مقفلة، لذلك، قد لا تعمل هذه الميزة عندما تكون جالسًا على مكتب وأنت ترتدي قناعًا ولكن Apple Watch على المنضدة أو في حقيبتك.

في حال لم يكن لديك Apple Watch ، فقد قامت الشركة بالفعل بتسريع عملية إظهار شاشة رمز المرور في حالة اكتشاف Face ID لقناع على وجهك.