شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يتيح ميزة مكالمات الفيديو الجماعية للمستخدمين الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت التغييرات فى سياسة خصوصية واتس آب لجعل بعض المستخدمين يتحولون إلى تطبيقات مراسلة أخرى، حيث كان تليجرام هو أحد تطبيقات المراسلة التى اكتسبت الكثير من المستخدمين الجدد بسبب هذا التغيير، ومع زيادة عدد المستخدمين، طرح تطبيق المراسلة المستند إلى السحابة العديد من الميزات الجديدة بهدف تقديم تجربة مستخدم غامرة وسلسة.

والآن يستعد التطبيق بالكامل للحصول على ميزة مكالمات الفيديو الجماعية التى طال انتظارها، ووفقًا لما أوردته Yahoo Finance، أعلن الرئيس التنفيذى لشركة تليجرام Pavel Durov أن إصدار iOS من التطبيق سيحصل على دعم لمكالمات الفيديو الجماعية الشهر المقبل، وفى البداية، خططت الشركة لطرح الميزة العام الماضي.

ووفقًا للتقرير، أصدر Durov هذا الإعلان عبر رسالة نصية، نشرها على قناته الرسمية تليجرام، حيث كتب: "سنضيف بُعدًا للفيديو إلى محادثاتنا الصوتية فى مايو، مما يجعل تليجرام منصة قوية لمكالمات الفيديو الجماعية، مشاركة الشاشة، والتشفير، وإلغاء الضوضاء، ودعم سطح المكتب والجهاز اللوحى - كل ما يمكن أن تتوقعه من جهاز حديث أداة مؤتمرات الفيديو، ولكن مع واجهة مستخدم على مستوى تليجرام، السرعة والتشفير، ابق على اتصال! "

فى الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ عن أن تليجرام تخطط لتقديم تطبيقين جديدين على الويب، ووفقًا لتقرير صادر عن DroidMaze، ستطلق الشركة قريبًا تطبيقين على الويب - تليجرام WebK وتليجرام WebZ.

وتأتى التطبيقات مع ميزات مثل مجلدات الدردشة ودعم الملصقات والبحث وخيارات جديدة أخرى، ومع ذلك، فإنها تفتقر إلى بعض الميزات المهمة المطلوبة للمناطق التى قد تدخل فى وضع الإغلاق مرة أخرى بسبب فيروس COVID- 19: مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.