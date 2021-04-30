شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IDC: سامسونج تتفوق على أبل وتستعيد المركز الأول فى سوق الهواتف الذكية العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برزت شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا كشركة رائدة فى السوق فى سوق الهواتف الذكية العالمية فى نهاية الربع الأول من عام 2021، وذلك وفقا لشركتى أبحاث السوق IDC و Canalys.

وأعلنت شركتا أبحاث السوق فى نهاية الربع الأخير - الربع الرابع من عام 2020 - أن شركة أبل هى اللاعب الأول فى سوق الهواتف الذكية العالمي، ولكن مع نهاية الربع الأول من عام 2021، استعادت سامسونج موقعها فى المركز الأول وفقًا لكل من IDC وCanalys.

وبينما زعمت شركة Canalys أن سامسونج شحنت 76.5 مليون وحدة لتأخذ حصة 22 %، تشير IDC إلى أن سامسونج سجلت شحنات 75.3 مليون و21.8%، فيما استحوذت أبل على 15% من حصة السوق فى نهاية الربع الأول من عام 2021 عن طريق شحن 52.4 مليون وحدة وفقًا لـ Canalys، وتشير IDC أيضًا إلى رقم قريب من 55.2 مليون شحنة و16% من حصة السوق فى الربع الأول من عام 2021.