ما هي لغات البرمجة؟ و ما هي أنواعها؟

دبي - يزن راشد - أما الجزء الآخر لإنشاء مواقع الويب هو تطوير كود يعمل خلف الستارة إن صحّ التعبير و هو ما يسمى بالback-end، والذي يرتبط بالخادم أو الserver، وهو الكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل برنامج موقع الويب ويقدمه للعالم. يتعلق الأمر في الغالب بالتوجيه، أي الصفحات التي يتم تسليمها إلى المستخدم أو القارئ عند زيارته لعنوان URL معين، كما أنه يتصل بقاعدة البيانات التي تخزن معلومات موقع الويب وترسل هذه البيانات إلى المستخدم. تطوير الواجهة الخلفية هذه هو المكان الذي يحدث فيه السحر وهناك العديد من لغات البرمجة للاختيار منها، يمكنك التمسك بـ Javascript تمامًا كما هو الحال في تطوير الواجهة الأمامية ، أو استخدام PHP و Ruby و C # و Elixir و Python.

يعد تطوير الألعاب أحد أكثر المسارات إثارة للاهتمام ، حيث يستمتع به العديد من المطورين وهناك مطورون يطورون الألعاب لمجرد الاستمتاع. يتطلب إنشاء الألعاب ما يسمى بمحرك اللعبة، وهو برنامج يُستخدم كبنية أساسية لبناء اللعبة ويحدد ما تحتويه اللعبة وما يمكنها فعله. إذا كنت معتادًا على Epic Games و Fortnight ، فإن Epic Games هي في الواقع محرك ألعاب و Fortnight مبنية عليها. اللغات المستخدمة في تطوير الألعاب هي في الغالب C ++ و C # لأنها تتطلب الكثير من تحسين الذاكرة والأداء السريع لإنشاء رسومات غنية. ومع ذلك ، لا يقتصر الأمر على C ++ و C # ، بل يتعلق نوعًا ما بالمحرك الذي تستخدمه والنظام الأساسي الذي تستهدفه، كما أن Lua و Java مشهوران جدًا في هذه الصناعة.

تطوير تطبيقات الموبايل

يعد إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول أمرًا صعبًا بعض الشيء، حيث يوجد أكثر من نظام تشغيل للهواتف المحمولة وسيتطلب نظام التشغيل المختلف لغات برمجة مختلفة لهذه التطبيقات. نظام التشغيل هو جزء من البرنامج الموجود على جهازك والمسؤول عن التعامل مع أجهزة هذا الجهاز، وهو الطبقة التي تقع بين التطبيق الذي تنشئه والجهاز، سواء كان ميكروفونًا أو شاشة تعمل باللمس أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا هما Android و IOS. يشيع استخدام Android في Samsung بينما يتم استخدام IOS في Apple. لإنشاء تطبيقات Android ، ستحتاج إما إلى Java أو Kotlin ، ولإنشاء تطبيقات IOS ، ستحتاج إلى Objective-C أو Swift. في الآونة الأخيرة ، أصبح من الممكن إنشاء تطبيقات جوال لكل من Android و IOS باستخدام Javascript أو Dart.

كيف يمكنك تعلم لغات البرمجة؟