ما هي لغات البرمجة؟ و ما هي أنواعها؟

دبي - يزن راشد - أما الجزء الآخر لإنشاء مواقع الويب هو تطوير كود يعمل خلف الستارة إن صحّ التعبير و هو ما يسمى بالback-end، والذي يرتبط بالخادم أو الserver، وهو الكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل برنامج موقع الويب ويقدمه للعالم. يتعلق الأمر في الغالب بالتوجيه، أي الصفحات التي يتم تسليمها إلى المستخدم أو القارئ عند زيارته لعنوان URL معين، كما أنه يتصل بقاعدة البيانات التي تخزن معلومات موقع الويب وترسل هذه البيانات إلى المستخدم. تطوير الواجهة الخلفية هذه هو المكان الذي يحدث فيه السحر وهناك العديد من لغات البرمجة للاختيار منها، يمكنك التمسك بـ Javascript تمامًا كما هو الحال في تطوير الواجهة الأمامية ، أو استخدام PHP و Ruby و C # و Elixir و Python.

يعد تطوير الألعاب أحد أكثر المسارات إثارة للاهتمام ، حيث يستمتع به العديد من المطورين وهناك مطورون يطورون الألعاب لمجرد الاستمتاع. يتطلب إنشاء الألعاب ما يسمى بمحرك اللعبة، وهو برنامج يُستخدم كبنية أساسية لبناء اللعبة ويحدد ما تحتويه اللعبة وما يمكنها فعله. إذا كنت معتادًا على Epic Games و Fortnight ، فإن Epic Games هي في الواقع محرك ألعاب و Fortnight مبنية عليها. اللغات المستخدمة في تطوير الألعاب هي في الغالب C ++ و C # لأنها تتطلب الكثير من تحسين الذاكرة والأداء السريع لإنشاء رسومات غنية. ومع ذلك ، لا يقتصر الأمر على C ++ و C # ، بل يتعلق نوعًا ما بالمحرك الذي تستخدمه والنظام الأساسي الذي تستهدفه، كما أن Lua و Java مشهوران جدًا في هذه الصناعة. إقرأ أيضاً: Epic Games توسع معركتها مع جوجل لتشمل أستراليا تطوير تطبيقات الموبايل يعد إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول أمرًا صعبًا بعض الشيء، حيث يوجد أكثر من نظام تشغيل للهواتف المحمولة وسيتطلب نظام التشغيل المختلف لغات برمجة مختلفة لهذه التطبيقات. نظام التشغيل هو جزء من البرنامج الموجود على جهازك والمسؤول عن التعامل مع أجهزة هذا الجهاز، وهو الطبقة التي تقع بين التطبيق الذي تنشئه والجهاز، سواء كان ميكروفونًا أو شاشة تعمل باللمس أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا هما Android و IOS. يشيع استخدام Android في Samsung بينما يتم استخدام IOS في Apple. لإنشاء تطبيقات Android ، ستحتاج إما إلى Java أو Kotlin ، ولإنشاء تطبيقات IOS ، ستحتاج إلى Objective-C أو Swift. في الآونة الأخيرة ، أصبح من الممكن إنشاء تطبيقات جوال لكل من Android و IOS باستخدام Javascript أو Dart. إقرأ أيضاً: جوجل تطور ميزة تتبع الأسعار لمتصفح كروم لنظام أندرويد إقرأ أيضاً: “غوغل” تقدّم لغة Dart لبرمجة تطبيقات الويب كيف يمكنك تعلم لغات البرمجة؟ يتطلب تعلم لغات البرمجة في المقام الأول التفاني والممارسة ، فلا يمكنك أن تصبح مبرمجًا بدون كتابة كود. ومع ذلك ، يمكنك البدء في فهم علوم الكمبيوتر من خلال دورة تمهيدية تريدها، وتوصيتي ستكون CS50 من Harvard والمتاحة للجمهور على قناة youtube الخاصة بهم. بعد التعرف على البرمجة والمفاهيم الأساسية ، يمكنك اختيار المجال واللغة التي تفضلها والبحث عن الموارد. يمكنك العثور على المئات من الموارد المفيدة والبرامج التعليمية على موقع البوابة العربية للأخبار التقنية. ما هي لغات البرمجة الأكثر شيوعاُ؟ وفقًا لاستطلاع Stack Overflow Developer Survey لعام 2018 حيث تم استطلاع آراء أكثر من 100،000 مطور حول حياتهم المهنية في مجال التطوير. تم العثور على مجال الصناعة الأكثر شيوعًا هو تطوير الويب حيث يعمل أكثر من 57٪ من المطورين كمطورين للواجهة الخلفية ، و 37٪ يعملون كمطورين للواجهة الأمامية. هذا يكسب جافا سكريبت المرتبة الأولى باعتبارها لغة البرمجة الأكثر شعبية على الإطلاق ، تليها جافا ، ثم بايثون. أظهرت Octoverse لعام 2017 من Github نتائج مماثلة حيث كانت Javascript هي اللغة الأكثر شيوعًا ، تليها Python ثم Java ثم Ruby. مواضيع تهم القارئ

كانت هذه تفاصيل خبر ما هي لغات البرمجة؟ و ما هي أنواعها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.