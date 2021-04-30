شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسع نظامها للكشف عن الزلازل القائم على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Google على توسيع نظام الكشف عن الزلازل والإنذار بها المستند إلى Android ، وملء الفجوات في الأماكن التي يوجد بها عدد قليل من أجهزة قياس الزلازل ولا يوجد بها أنظمة إنذار مبكر.

وسيكون البرنامج الذي تم إطلاقه في كاليفورنيا العام الماضي متاحًا أيضًا في اليونان ونيوزيلندا وفقا لما نقله موقع the verege.

وتعد هي المرة الأولى التي تتعامل فيها جوجل مع كل شيء بدءًا من اكتشاف الزلزال وحتى تحذير الأفراد، ستشعر أجهزة Android أولاً بالموجات الناتجة عن الزلازل، ثم تقوم Google بتحليل البيانات من الهواتف وترسل تنبيهًا مبكرًا للمستخدمين في المنطقة المتأثرة، سيحصل المستخدمون على التنبيهات تلقائيًا ما لم ينسحبوا من الخدمة.

وتعاونت جوجل فى هذا الشأن مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ومكتب خدمات الطوارئ لحاكم ولاية كاليفورنيا لإرسال تنبيهات بشأن الزلازل إلى مستخدمي Android في كاليفورنيا.

هذه الميزة متاحة الآن في ولاية أوريجون وستتوسع إلى واشنطن في مايو، وكانت جوجل قد بدأت فى العام الماضي في جمع بيانات الزلازل من الهواتف، ثم استخدمت تلك البيانات لتوفير معلومات للمستخدمين إذا بحثوا عن "زلزال" أو "زلزال بالقرب مني" على هواتفهم.

ويعمل نظام Google لأن كل هاتف مزود بالفعل بمقياس تسارع يمكنه اكتشاف الحركة، يمكن لمقياس التسارع أيضًا اكتشاف موجات الزلازل الأولية والثانوية، ويعمل تقريبًا بمثابة "مقياس زلازل صغير، ينضم إلى ملايين هواتف Android الأخرى الموجودة هناك لتشكيل أكبر شبكة للكشف عن الزلازل في العالم"، وفقًا لـ Google، أجهزة قياس الزلازل هي أجهزة تكتشف حركة الأرض مثل الزلازل.

ويأتي ذلك فيما يوجد بعض القيود على نظام Google، ربما لن يتلقى الأشخاص الأقرب إلى الزلزال الكثير من التحذير المسبق لأنهم سيكونون أول من يكتشف الزلزال، لكن هواتفهم ستساعد في إرسال تنبيه للآخرين على مسافة بعيدة، مما يمنحهم وقتًا حاسمًا للاحتماء.

Android هو نظام التشغيل الرائد للهواتف الذكية، لذا فإن هذه الخدمة لديها مجال كبير للنمو، ويمكن لـ Google تطوير واجهة برمجة تطبيقات استنادًا إلى نظام الكشف عن الزلازل الذي يمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى، يمكن للأنظمة الأخرى استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) للسماح للناس بالخروج من المصعد أو فتح أبواب الإطفاء قبل فقدان الطاقة.