شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Air 2019 وiPad Pro 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad iPad mini (2019) وiPad Pro 11، أن تساعدك فى الاختيار:

جهاز iPad Pro 11-inch الشاشة: 11 بوصة. دقة الشاشة: تبلغ 2388× 1668بيكسل. نوع الشاشة: شاشة IPS LCD. المعالج: معالج Apple A12Z Bionic. الرام: تبلغ 6 جيجابايت. نظام التشغيل: نظام iPadOS14. الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل. البطارية: بقوة 7538 mAh.

جهاز iPad Air (2019) الشاشة: iPad Air (2019): شاشة 10.5 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2224× 1668بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

المعالج: معالج Apple A12Z Bionic.

الرام: تبلغ 3 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 8140mAh.