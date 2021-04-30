شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف عن إيراداته المالية خلال الربع الاخير.. ويحقق 9.5 مليار أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت شركة فيسبوك توقعات وول ستريت فيما يتعلق بكل من الإيرادات والأرباح الفصلية، لكنها حذرت من أن النمو فى وقت لاحق من هذا العام قد ينخفض ​​"بشكل كبير" لأن سياسات الخصوصية الجديدة لشركة أبل ستزيد من صعوبة استهداف الإعلانات.

وبلغ إجمالى الإيرادات - التى تتكون أساسًا من مبيعات الإعلانات - حوالى 26.17 مليار دولار فى الربع الأول المنتهى فى 31 مارس، متجاوزًا متوسط ​​تقديرات المحللين البالغة 23.67 مليار دولار، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

كما ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا على فيس بوك بنسبة 10% إلى 2.85 مليار، وبلغ صافى الدخل للربع الأول 9.5 مليار دولار، أو 3.30 دولار للسهم، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار، أو 1.71 دولار للسهم، قبل عام، وقال فيس بوك إن إجمالى نفقاته لهذا العام سيكون فى حدود ما بين 70 مليار دولار إلى 73 مليار دولار، حيث يستثمر فى منتجات الأجهزة الاستهلاكية مثل سماعات الواقع الافتراضى Oculus والبنية التحتية.

وساعدت الزيادة فى الإنفاق على الإعلانات الرقمية أثناء الوباء عندما كان المستهلكون يتسوقون عبر الإنترنت، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الإعلانات، على زيادة إيرادات فيس بوك بنسبة 48٪، وبالنظر إلى المستقبل، قالت أكبر شبكة اجتماعية فى العالم إنها ستركز على بناء ميزات التجارة الإلكترونية لتتوسع إلى ما هو أبعد من أعمالها الإعلانية.

وارتفعت أسهم فيس بوك بنسبة 6.5% إلى 326.00 دولارًا فى التداول الموسع، وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لفيسبوك للمحللين فى مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة الأرباح: "أمامنا طريق طويل لنقطعه لبناء منصة تجارية كاملة الميزات ... لكننى ملتزم جدًا بالوصول إلى هناك".

وازدهرت صناعة الإعلانات الرقمية خلال الوباء، واستفادت منها فيس بوك وآخرين بما فى ذلك جوجل، التى أعلنت شركتها الأم ألفابت إنك أرباحًا ربع سنوية قياسية يوم الثلاثاء، وقال جيسى كوهين، كبير المحللين فى Investing: "على الرغم من العديد من الرياح المعاكسة - مثل التدقيق المستمر فى مكافحة الاحتكار، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية المستمرة، فضلاً عن التغييرات التى تلوح فى الأفق والتى يمكن أن تؤثر سلبًا على نشاطها الإعلانى - قدم فيس بوك ربعًا ضخمًا آخر".

وقال زوكربيرج إن الشركة تخطط للتركيز على ثلاثة مجالات رئيسية: بناء الواقع المعزز والافتراضي، وميزات التجارة الإلكترونية، ومساعدة منشئى المحتوى على كسب المال على منصات فيس بوك.