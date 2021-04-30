شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن إيراداتها وأرباحها للربع الثانى من 2021.. ومبيعات قياسية لأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت شركة أبل مبيعات وأرباحًا قياسية للربع المالى الثانى المنتهى فى 27 مارس، حيث قالت أبل إن المبيعات والأرباح بلغت 89.6 مليار دولار و 1.40 دولار للسهم، مقارنة بتقديرات 77.4 مليار دولار و 99 سنتًا للسهم، وفقًا لبيانات رفينيتيف، فيما قال هاريس أنور، كبير المحللين فى موقع Investing، إن أجهزة أيفون كانت المحرك الأكبر للنمو، مما يشير إلى أن المستهلكين يقومون بالترقية إلى 5G.

وقالت شركة آبل إن مبيعات أيفون بلغت 47.9 مليار دولار مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 41.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات من FactSet، فيما بلغت مبيعات أجهزة Mac و iPad 9.1 مليار دولار و7.8 مليار دولار على التوالي، مقارنة بتقديرات FactSet البالغة 6.8 مليار دولار و5.6 مليار دولار.

كما يبحث مستثمرو أبل عن النمو من أعمال إكسسوارات أبل، والتى تشمل منتجات مثل سماعات AirPods وأجهزة تعقب AirTag الجديدة، وأعمال الخدمات الخاصة بها، والتى تشمل متجر التطبيقات والعروض الجديدة مثل البودكاست المدفوعة، حيث بلغت المبيعات فى هذين القطاعين 7.8 مليار دولار و16.9 مليار دولار على التوالي.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذى للشركة إن لدى الشركة 660 مليون مشترك مدفوع على منصتها، بزيادة عن 620 مليونًا فى الربع الأول من السنة المالية، كما ارتفعت مبيعات أبل فى منطقة الصين الكبرى خلال الربع الثانى من السنة المالية، والتى تضمنت موسم التسوق المزدحم بالسنة القمرية الجديدة، بنسبة 87.5% لتصل إلى 17.7 مليار دولار، مقارنة بزيادة قدرها 57٪ فى الربع السابق.

كما ارتفعت أسهم شركة آبل بنحو 93٪ خلال العام الماضي، مقارنة بارتفاع 61٪ لمؤشر ناسداك 100 الذى تعد شركة آبل أحد مكوناته، لكنها حذرت من أن نقص الرقائق العالمى قد يضعف مبيعات أجهزة iPad و Mac بعدة مليارات من الدولارات.

وبينما تزدهر أعمال أبل، فإن متجر التطبيقات التابع لها، وهو أحد أسرع أعمالها نموًا، لكنه قد تعرض لمزيد من التدقيق لمكافحة الاحتكار بسبب قواعد الدفع داخل التطبيق وسياسات مراجعة التطبيقات من أبل، كذلك ففى الربع الثانى من السنة المالية، استفادت أجهزة Mac و iPad من المستهلكين الذين يعملون من المنزل والتعلم عن بعد.