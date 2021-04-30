تليغرام يكشف موعد إطلاق خدمة الفيديو كونفرنس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن تطبيق تليغرام ، عن إطلاق خدمة الفيديو الجماعي أو الفيديو كونفرنس، بحلول بداية شهر مايو المقبل، بمميزات عديدة للمستخدمين.

وأفاد موقع ”engadget“، أن بافيل دروف، الرئيس التنفيذي لشركة تليغرام صرح أن الخدمة كان مقررا تدشينها العام الماضي في البداية، ولكنها الآن ستأتي للمستخدمين مع بداية الشهر المقبل، مع عدة إمكانيات مثل إزالة الضوضاء في الخلفية ومشاركة الشاشة، وستكون متاحة عبر الهاتف والأجهزة اللوحية وسطح المكتب.

وأضاف دروف أن تليغرام أضاف مميزاته الخاصة لمكالمات الفيديو الجماعية، وأكد أن الخدمة الجديدة تتميز بسرعة كبيرة وخاصية تشفير بين المستخدمين بالجودة التي ينتظرونها من المنصة.

ويتيح تطبيق تليغرام بالفعل لمستخدميه المكالمات الفردية والتسجيلات الصوتية للدردشة، ولكن مع إضافة خاصية الفيديو كونفرنس يستطيع التطبيق الآن منافسة المنصات الأخرى مثل الزووم والماسنجر.

والجدير ذكره أنه بالرغم من صدور هذا التحديث في وقت متأخر عن ما تم الإعلان عنه في السابق، إلا أن منصة تليغرام الآن تمنح لمستخدميها تجربة محادثات متكاملة، تتكافأ مع المميزات التي تُقدمها العديد من التطبيقات الشهيرة الأخرى.