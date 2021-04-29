شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ميزة الدردشة الصوتية فى Telegram؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Telegram مجموعة من الميزات مع آخر تحديث لها، بما في ذلك المزيد من خيارات الدفع وإصدارين جديدين على الويب، ولكن منذ أن أصبح Clubhouse والدردشة الصوتية الحية أمرًا شائعًا، قدمت Telegram إضافات جديدة إلى ميزة الدردشة الصوتية الخاصة بها وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

في وقت سابق، سمح تطبيق الدردشة للمجموعات والقنوات بإنشاء محادثات صوتية للتحدث مع أشخاص آخرين فوريا، ولكن كان عليك القيام بذلك تلقائيًا، الآن، يمكنك جدولة هذه الجلسة في وقت ما في المستقبل.

للقيام بذلك، توجه إلى صفحة الملف الشخصي لقناتك، واضغط طويلاً على زر الدردشة الصوتية، وحدد "جدولة الدردشة الصوتية"، وحدد فريقًا.

إذا كنت عضوًا في تلك القناة، فيمكنك تعيين تذكير لنفسك بالجلسة، من خلال النقر على ساعة المؤقت في القناة وتحديد "تعيين التذكير".

وتضيف Telegram أيضًا ملفات تعريف مصغرة لهذه الدردشات الصوتية، حيث يمكنك إضافة صورة ملف تعريف أو سيرة ذاتية أو تغيير اسمك، هذا يسهل على الآخرين في الجلسة معرفة المزيد عنك.