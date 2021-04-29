تكنولوجيا: صورة مسربة تكشف عن تصميم nubia Z30 ثنائي الألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد لهاتف nubia Z30 المرتقب، والذي يظهر بتصميم مميز ثنائي الألوان، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف ينطلق بميزة دعم قدرة شحن 120W.

تكشف الصور المسربة ثلاثية الأبعاد لهاتف nubia Z30 عن تصميم ثنائي الألوان يجمع بين اللون الرمادي والبرتقالي والذي يمتد في محيط إطار الهاتف، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن الهاتف يأتي بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، مع توقعات أن ينطلق الهاتف بكاميرة 3D ToF مدمجة أسفل الشاشة والتي تقدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية، والتي تدعم تقنية التعرف على الوجه.

أيضاً يظهر هاتف nubia Z30 في الصور بعلامة تشير إلى “تكبير hybrid حتى 100 مرة”، مع بعد بؤري للعدسات المميزة بزوايا عرض واسعة 16 و135مم لعدسات telephoto، ومن المتوقع أيضاً أن تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات periscope.

وفي تسريبات نشرت عبر Digital Chat Station أشير إلى أن هاتف nubia Z30 يأتي بشاشة ثانوية في الجهة الخلفية كما في هاتف Z20، كما تشير التسريبات إلى أن nubia لم تنتهي من تطوير nubia Z30 بشكل كامل حتى الآن، مع توقعات أن يتأخر الإعلان عن الهاتف شهرين تقريباً.

يذكر أن Z30 رصد في 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، إلا أن التسريبات لم توضح قدرة البطارية في الهاتف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفنرة القادمة.

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