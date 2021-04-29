تكنولوجيا: Realme تعلن عن سماعة Realme Buds Q2 اللاسلكية بتصميم جديد وسعر 26 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme اليوم عن سماعة Realme Buds Q2 اللاسلكية التي تأتي بتصميم جديد، كما تنطلق بسعر 26 دولار.

تتميز سماعة Realme Buds Q2 اللاسلكية بتصميم جديد وتحسينات في النمط المخصص للألعاب، كما تدعم مقاومة رذاذ الماء بمعايير IPX4، كما تدعم ميزة إلغاء الضوضاء في البيئة المحيطة ENC، والتي تعمل مع المكالمات الصوتية.

وتنطلق سماعة Realme Buds Q2 بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع حيث يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق لعمر شحن يصل إلى ساعتين من التشغيل، إلا أن الحافظة تدعم الشحن عبر منفذ microUSB.

أيضاً تأتي السماعة بمحرك 10 مللي ثانية لدعم bass، كما تتميز كل جهة من السماعة بوزن 4.1 جرام وهو وزن خفيف جداً، كما تضم كل جهة من السماعة بلوحة لمس، لدعم التحكم في التشغيل والإيقاف، والرد على المكالمات، أو تشغيل وإيقاف نمط الألعاب.

ولقد أضافت Realme تحسينات كبيرة في نمط الألعاب في سماعة Realme Buds Q2 اللاسلكية، مع كفاءة أعلى في إستهلاك البطارية، وخفض تأخر الإستجابة عند 88 مللي ثانية، أي بتحسينات بنسبة 50% عن الإصدار السابق Buds Q.

كما تأتي ميزة إلغاء الضوضاء المحيطة مع خوارزمية تعمل على فلترة الأصوات الخارجية مثل الحركة المرورية وغيرها من الأصوات، أيضاً تأتي سماعة Realme Buds Q2 مع تطبيق Realme Link المصاحب على الهاتف، وتتوفر السماعة بألوان الأزرق والأسود بسعر 26 دولار.

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