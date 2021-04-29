تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن جهاز Galaxy Book Go بمعالج ARM وسعر 449 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج اليوم عن جهاز الحاسب المحمول Galaxy Book Go، الذي ينطلق بنظام Windows 10، ومعالج ARM، وسعر 449 يورو.

يتميز جهاز Galaxy Book Go بشاشة IPS LCD بحجم 14 إنش ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما يأتي الجهاز ميزة الإتصال بشبكات LTE مدمجة، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في SSD.

وينطلق Galaxy Book Go دون ميزة اللمس في الشاشة لخفض مستوى التسعير، بينما يدعم الجهاز معايير Mil-810G لتصميم يدعم المقاومة بشكل أفضل، لذا يمكن للجهاز مقاومة السقوط العرضي من مسافة 1.2 متر، كما يدعم مقاومة الأتربة، ويصل وزن الجهاز إلى 1.39 كجم.

كما يأتي جهاز Galaxy Book Go باثنان من منافذ USB-C، ومنفذ USB-A، مع مدخل للسماعات، وفتحة لبطاقة microSD، وفتحة لشريحة SIM.

أيضاً يدعم الجهاز معالج يرتكز على معمارية ARM، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 42.3Wh، وينطلق الجهاز بنظام تشغيل Windows 10، ويتوفر Galaxy Book Go بسعر 449 يورو مع دعم شريحة LTE، و349 دولار دون دعم الإتصال بالشبكات الخلوية.

المصدر

اعلان





