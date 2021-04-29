علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تويتر: ميزة جديدة للمساعدة في تعزيز جهود التطعيم المستمرة ضد فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد -  

وذكر موقع "لايف منت" التقني أن الميزة الجديدة تتمثل إضافة مربع حقائق لقاحات كورونا إلى الجداول الزمنية للمستخدمين. 

 

وستظهر الميزة كمربع ضخم لا يمكن تجاهله في الجزء العلوي من تويتر للمستخدمين على تطبيقات نظامي تشغيل أندرويد و آي أو إس، مما يدفع المستخدمين إلى التأكد من حصولهم على أحدث المعلومات حول لقاحات فيروس كورونا (COVID-19). 

 

وتسهم الميزة الجديدة في تزويد الناس في جميع أنحاء العالم بأحدث معلومات اللقاحات في بلدهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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