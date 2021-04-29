شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر: ميزة جديدة للمساعدة في تعزيز جهود التطعيم المستمرة ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وذكر موقع "لايف منت" التقني أن الميزة الجديدة تتمثل إضافة مربع حقائق لقاحات كورونا إلى الجداول الزمنية للمستخدمين.

وستظهر الميزة كمربع ضخم لا يمكن تجاهله في الجزء العلوي من تويتر للمستخدمين على تطبيقات نظامي تشغيل أندرويد و آي أو إس، مما يدفع المستخدمين إلى التأكد من حصولهم على أحدث المعلومات حول لقاحات فيروس كورونا (COVID-19).

وتسهم الميزة الجديدة في تزويد الناس في جميع أنحاء العالم بأحدث معلومات اللقاحات في بلدهم.