شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصلاح تطبيقات إعادة ترتيب Windows 10 على أجهزة عرض متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من مستخدمي Windows وكنت تستخدم شاشات متعددة، فمن المحتمل أنك واجهت مشكلة إعادة ترتيب التطبيقات بشكل عشوائي عند استئناف العمل من وضع السكون، كانت هناك مجموعة متنوعة من الطرق للتغلب على هذه المشكلة على مر السنين، لكن Microsoft تتعامل معها أخيرًا وتصلحها في تحديث Windows 10 في المستقبل وفقا لموقع the verege.

وأوضحت ميشيل شيونج مديرة البرامج في فريق الرسومات في Microsoft قائلة: "تُعرف المصطلحات التقنية التي نستخدمها لوصف هذه المشكلة باسم Rapid Hot Plug Detect (Rapid HPD)"، "يؤثر هذا السلوك على إعدادات الشاشات المتعددة DisplayPort مما يؤدي إلى إعادة ترتيب سطح المكتب غير المرغوب فيه."

هذه المشكلة مزعجة بشكل خاص إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر محمولًا بشاشة ثانوية أو إذا دخلت شاشة إضافية في وضع السكون العميق ويعتقد Windows أنه تم فصلها، سيقوم Windows بعد ذلك بالمضي قدمًا ونقل جميع تطبيقاتك إلى شاشة أخرى، وعليك سحبها جميعًا مرة أخرى يدويًا، إنه صداع كبير إذا واجهت المشكلة يوميًا.

وتعمل Microsoft على منع Rapid HPD من إعادة ترتيب تطبيقات Windows ، ويتم إصلاح التحديث الكبير لنظام التشغيل Windows 10 الذي من المقرر إصداره لاحقًا هذا العام، يمكن لـ Windows Insiders الوصول إلى هذا باستخدام الإصدار 21287 أو إصدار أحدث، ولكن هذا يعني تشغيل إصدار تجريبي من نظام التشغيل على الجهاز.

ومن المتوقع أن تقوم Microsoft بشحن هذا التحديث النهائي في أكتوبر، ولكن إذا كنت لا تستطيع الانتظار فيمكنك المضي قدمًا وتجربته الآن.