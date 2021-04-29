شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. تحديث أبل لتطبيق Clips بتفاعلات الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل تحديثًا رئيسيًا لتطبيق Clips، حيث يوفر الإصدار 3.1 من Clips تجارب واقع معزز غامرة جديدة يتم تمكينها من خلال ماسح LiDAR على iPhone 12 Pro وiPad Pro، وتم عرض التحديث لفترة وجيزة خلال حدث أبل الخاص فى 20 أبريل وهو متاح الآن للجمهور، حيث يستخدم الإصدار الجديد من تطبيق Clips مسح LiDAR لتحويل المشهد من حولك باستخدام الأضواء الديناميكية والأشياء المتساقطة والمزيد.

تحديث Clips

فيما تستفيد ميزة AR Spaces فى تطبيق Clips من مزيج أبل الفريد من الأجهزة والبرامج، مما يوفر طريقة مبتكرة أخرى للمستخدمين للتفاعل مع الأصدقاء والعائلة وإسعادهم، أو مشاركة مقاطع فيديو مرحة وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يعمل Clips أيضًا على توسيع الخيارات الإبداعية من خلال إصدارات المحتوى الشهرية التى تحتوى على فلاتر وملصقات جديدة والمزيد.

وكشفت أبل أنه تمت إضافة سبعة تأثيرات جديدة لـ AR Spaces إلى تطبيق Clips مع تحديث اليوم، بمساعدة تقنيات التقسيم والإغلاق الموجودة فى ARKit من أبل، يمكن لـ Clips التعرف على الأشخاص من خلال الكاميرا لجعلهم جزءًا من الفيديو، مع ظهور التأثيرات أمامهم وخلفهم.