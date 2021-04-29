تكنولوجيا: سامسونج تطلق جهاز Galaxy Book Flex2 Alpha بسعر يبدأ من 849 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري اليوم جهاز Galaxy Book Flex2 Alpha الذي يضم الجيل 11 من معالجات إنتل، ويأتي بسعر 849 دولار.

قدمت سامسونج جهاز Galaxy Book Flex2 Alpha الذي يأتي بنموذجين بحجم 13.3 و15.6 إنش، كما يتميز بتصميم يدعم الطي بزواية 360 درجة، ويتميز بشاشة QLED وسطوع 400 nit أو سطوع 600 nit في وضع الجهاز اللوحي، كما تتميز الشاشة بدقة 1920 في 1080 بيكسل، وتدعم قلم S.

أيضاً يأتي جهاز Galaxy Book Flex2 Alpha بالجيل 11 من معالجات إنتل، مع إختيارات بتكونيات i5-1135G7 أو i7-1165G7، مع كرت شاشة Intel Iris Xe، كما يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام LPDDR4x 4267MHz، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD.

ويضم الجهاز منفذ HDMI بحجم كامل، ومنفذ USB-C، واثنان من منافذ USB-A 3.2، وفتحة لبطاقة microSD، مع مدخل للسماعات.

وتؤكد سامسونج على أن Galaxy Book Flex2 Alpha يدعم عمر شحن يصل إلى 18 ساعة ونصف، كما يضم بطارية بقدرة 54Wh، وشاحن بقدرة 40W.

وينطلق الجهاز ببرامج Samsung Gallery و Dex و Flow و Notes، ومن المقرر أن تبدأ سامسونج في تلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز Galaxy Book Flex2 Alpha اليوم، على أن يبدأ الشحن في 17 من مايو، ويأتي الجهاز المميز بحجم 13.3 إنش بسعر يبدأ من 849 دولار.

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