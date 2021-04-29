شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت القناة المركزية لتلفزيون الصين اليوم على الهواء مباشرة، عملية إطلاق صاروخ النقل Changzheng-5B وعلى متنه الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية، ووفقا للقناة، جرت عملية الإطلاق من مطار Wenchang الفضائي في جزيرة هاينان.

كما أنه وفقا لما ذكره موقع "RT"، يبلغ طول الوحدة الأساسية للمحطة الصينية الفضائية المستقبلية (أطلق عليها اسم Tiangong) 16.6 م، وقطرها 4.2 م، وتعتبر أكبر مركبة فضائية تصنعها الصين.

وتحتوي هذه الوحدة على مركز التحكم والإدارة وغرف إقامة الطاقم (حجمها حوالي 50 مترا مكعبا) كما ستجرى فيها بعض التجارب العلمية والتكنولوجية.

وأطلقت الصين على محطتها الفضائية اسم Tiangong (القصر السماوي)، وسيكون وزنها حوالي 66 طنا وتكون على شكل حرف Тـ تتوسطها المقصورة الرئيسية تربط إلى جانبيها الوحدتين Wentian و Mengtian التي يبلغ وزن كل منها أكثر من 20 طنا، ومن المقرر إطلاق الوحدتين إلى الفضاء عام 2022.

وتتسع هذه المحطة الفضائية لإقامة ثلاثة رواد فضاء أو ستة رواد لمدة 10 أيام خلال عملية تبديل طاقمها.