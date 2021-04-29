شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل عودة روادها من محطة الفضاء حتى يوم السبت.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكون محطة الفضاء الدولية مزدحمة لفترة أطول قليلاً بعد أن أعلنت ناسا وSpaceX تأجيل عودة مهمة Crew-1، حيث تم تحديد عودة رواد الفضاء مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر وسويتشي نوجوتشي من المختبر المدارى في 28 أبريل، لكن سوء الأحوال الجوية دفع الموعد إلى 30 أبريل، وبالتالي سيظل 11 رائد فضاء معا في محطة الفضاء حتى يوم السبت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا يعني أن المركبة الفضائية Crew Dragon، المسماة Resilience، ستنطلق في خليج المكسيك قبالة ساحل فلوريدا يوم السبت 1 مايو.

يوجد حاليًا 11 رائد فضاء يعيشون في محطة الفضاء الدولية، والتي تستضيف عادةً ستة في كل مرة، فإن الجزء الأمريكي يحتوي على أربعة أسرة فقط ويوجد حاليًا تسعة أشخاص داخل هذا الجزء من المحطة.

وأحضرت مهمة Crew-2 أحدث مجموعة من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء، والتي تداخلت مع فريق Crew-1 الذي كان من المقرر أن يتوجه إلى الأرض ولكنه سيتأخر لبعض الوقت.

وأصدرت وكالة ناسا بيانًا رسميًا، أعلنت فيه تأخيرًا بسبب سوء تصرفات الطقس في مناطق قبالة سواحل فلوريدا، والتي تتنبأ حاليًا بسرعات الرياح أعلى من المعايير.

وجدير بالذكر أنه انطلق رواد الفضاء العائدون من مهمة Crew-1، إلى محطة الفضاء الدولية في 15 نوفمبر 2020 ، والتي كانت أول من مهمة للمركبة بعد الرحلة التجريبية Demo-2 في مايو 2020.