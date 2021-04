مؤسس سبوتيفاي يريد شراء نادي أرسنال

دبي - يزن راشد - صرح (دانيال إيك) Daniel Ek، مؤسس شركة سبوتيفاي والرئيس التنفيذي لها، لشبكة CNBC بأنه جاد للغاية بشأن رغبته في شراء نادي أرسنال، وذلك بالرغم من تعهد المالكين الحاليين بأنهم لا يريدون بيع نادي كرة القدم الإنجليزي.

وأبدى إيك اهتمامه بشراء الفريق للمرة الأولى As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring. — Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021 تويتر بعد انهيار خطط إنشاء الدوري الأوروبي الممتاز الأسبوع الماضي بعد رد فعل عنيف واسع النطاق من المشجعين والشخصيات الحكومية واللاعبين السابقين.

وكان أرسنال أحد الأندية المؤسسة وراء الجهد القصير الأمد المعروف باسم الدوري الأوروبي الممتاز، واعتذر أرسنال لاحقا لأنصار عن انضمامه، قائلاً في بيان: إنه لم يكن في نيتنا أبدًا التسبب في مثل هذه المحنة.

وقال إيك لشبكة CNBC: أريد أن أقدم ما أعتقد أنه عرض مقنع للغاية للمالكين، وآمل أن يستمعوا إلي، وأنا جاد جدًا وقد قمت بتأمين الأموال اللازمة لذلك.

ومع ذلك، قال (ستان كرونكي) Stan Kroenke مالك أرسنال في بيان مشترك مع نجله ومدير النادي، (جوش كرونكي) Josh Kroenke: إنهما لا يخططان للبيع.

وأقر البيان بتكهنات وسائل الإعلام الأخيرة بشأن عرض محتمل للاستحواذ على نادي أرسنال لكرة القدم.

وجاء في البيان، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس: نظل ملتزمين بنسبة 100 في المئة تجاه أرسنال ولا نبيع أي حصة في النادي، ولم نتلق أي عرض ولن نقبل أي عرض.

واستحوذ الملياردير كروينكي، الذي يمتلك أيضًا فريق Los Angeles Rams في الرابطة الوطنية لكرة القدم، على أرسنال في عام 2018 في صفقة قدرت قيمة الفريق بنحو 2.3 مليار دولار، وذلك وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وينافس آرسنال حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان من بين 6 أندية إنجليزية اشتركت في مشروع الدوري الأوروبي المقترح قبل الانسحاب وسط عاصفة من الاحتجاجات من الجماهير واللاعبين والحكومة البريطانية.

وقال الملياردير السويدي البالغ من العمر 38 عامًا، الذي يشاع أن عرضه للنادي الذي يتخذ من شمال لندن مقراً له يشمل بعض اللاعبين السابقين، مثل تييري هنري: إن اهتمامه ينبع من دعمه الطويل للنادي، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2003-2004.

وأشار إيك، الذي أسس سبوتيفاي في عام 2006: لقد كنت من مشجعي أرسنال منذ أن كنت في الثامنة من عمري، وهو فريقي المفضل، وأرى فرصة هائلة لوضع رؤية حقيقية للنادي من أجل إعادته إلى مجده.

وبشأن عدم اهتمام كرونك بالصفقة، قال إيك: لم أكن أتوقع أن يحدث هذا بين عشية وضحاها، وأنا على استعداد لأن تكون هذه رحلة طويلة.

وأضاف إيك: كل ما يمكنني فعله هو إعداد ما أعتقد أنه عرض مدروس للغاية وتقديمه له وآمل أن يستمع إلي، وأريد أن يكون أداء النادي أفضل، وهذا هو اهتمامي الأساسي.