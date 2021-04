نيتفليكس تطلق ميزة Play Something

دبي - يزن راشد - Want to watch something but not sure what? We got you covered!



Starting today you’ll find PLAY SOMETHING when you log on to Netflix — locate it underneath your name, as a row on the homepage, or in the menu. It will show you one of three things... pic.twitter.com/xkHgfMHYpR — Netflix (@netflix) April 28, 2021 منصة نيتفليكس ميزة تسمى Play Something عبر أجهزة التلفزيون، مع دعم الهاتف المحمول قريبًا، وتجري المنصة اختبارات عامة للأداة (التي كانت تُعرف سابقًا باسم التشغيل العشوائي Shuffle Play) منذ العام الماضي.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التنقل بين الأفلام والبرامج التلفزيونية المقترحة، حيث يمثل معرفة ما يجب مشاهدته في ضوء آلاف الخيارات المتاحة معضلة لكثير من الناس.

ولطالما حاولت نيتفليكس حل هذه المشكلة من خلال ضبط خوارزمياتها باستمرار مع تقديم اقتراحات بناءً على حالتك المزاجية واهتماماتك.

وكانت الشركة تختبر هذه الميزة منذ شهور، تحت مجموعة متنوعة من الأسماء، لكنها اليوم تمثل أول ظهور رسمي لها في جميع أنحاء العالم لجميع مستخدمي المنصة.

وعند فتح تطبيق نيتفليكس، ترى زر Play Something أسفل صورة حسابك، وتجده أيضًا في الصف العاشر عبر الصفحة الرئيسية أو في قائمة التنقل الموجودة على اليسار.

وبعد النقر على الزر، تبدأ نيتفليكس بتشغيل مجموعة محددة، وقد يكون المحتوى المختار جديدًا، أو محتوى كنت تشاهده.

ويمكنك التخطي المحتوى إلى محتوى آخر باستخدام خيار Play Something Else إذا لم يصل الخيار الذي تقترحه نيتفليكس إلى الهدف.

كما يمكنك دائمًا الخروج من الميزة والتوجه إلى القائمة العادية أيضًا، وفي الوقت نفسه، تتمتع Play Something بدعم كامل لتحويل النص إلى كلام لأولئك الذين يستخدمون برامج قراءة الشاشة.

وتهدف نيتفليكس من Play Something في جعلك تشاهد شيئًا ما عبر المنصة في أسرع وقت ممكن، وكلما كان ذلك أسرع، قل الوقت الذي تقضيه في التمرير عبر القائمة.

وتشدد نيتفليكس على أن زر Play Something ليس مجرد زر للتشغيل العشوائي، وبدلاً من ذلك، تستخدم الميزة حسابك الحالي وذوقك في العروض والأفلام لعرض محتوى متشابه بناءً على أنواع الأشياء التي تشاهدها.

وتساعد الميزة نيتفليكس على محاكاة تجربة الكابل التقليدية، ويمكن أن تساعدها هذه الميزة في جذب المشاهدين إلى المحتوى الحصري للشركة، مما يسمح لها بالاحتفاظ بالمشتركين.

وقالت الشركة في بيان أرباحها للربع الرابع من عام 2020 أن استجابة العملاء لميزة play something كانت إيجابية.

وبلغ عدد المشتركين في الشركة 208 ملايين مشترك مدفوع الأجر في نهاية الربع الأول من عام 2021.