شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: أداة Night Shift من أبل لا تساعد على النوم والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من المعروف أن الضوء الأزرق، المنبعث من مصابيح LED المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، يزعج الشخص بشكل خاص عند الحصول على قسط جيد من الراحة في الليل.
وتعمل Night Shift على تصفية الضوء الأزرق، وهو ببساطة جزء من طيف الضوء المرئي، ما يمكن للعين البشرية رؤيته.
ويُعتقد على نطاق واسع أن الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل شاشات الكمبيوتر والمصابيح الفلورية يعطل إفراز الميلاتونين ودورات النوم، ويعمل Night Shift على ضبط ألوان الشاشة على درجات اللون البرتقالي والأحمر "الأكثر دفئًا" بعد غروب الشمس افتراضيًا، على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين تحديد وقت اليوم الذي يتم تنشيطه يدويًا.
وطُلب من المشاركين قضاء ثماني ساعات على الأقل في السرير، بينما كان لدى الأفراد الذين تم تكليفهم باستخدام هواتفهم الذكية أيضًا تطبيقًا مثبتًا لمراقبة استخدام هواتفهم.
وقال قائد الدراسة تشاد جنسن، أستاذ علم النفس في جامعة بريغهام يونغ: "في العينة بأكملها، لم تكن هناك اختلافات بين المجموعات ".