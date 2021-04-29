شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حاسبة تكشف عن عدد المتابعين للحصول على راتب محدد من منصات التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر لك أداة جديدة عبر الإنترنت عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين ستحتاجهم في مقابل الحصول على راتب محدد بسبب كونك أحد الـ"Influencers"، حيث تعمل حاسبة الراتب الاجتماعي، على مستوى من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها أن تكسبك راتب مثالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على سبيل المثال، إذا كان راتبك السنوي المطلوب هو 50000 جنيه إسترليني، فستحتاج إلى ما لا يقل عن 1000 مشترك في يوتيوب، و16.6 مليون مشاهدة سنوية لمقاطع الفيديو الخاصة بك.

وستحتاج على انستجرام، إلى ما لا يقل عن 5000 متابع و214 منشورًا برعاية كل عام على المنصة لكسب 50000 جنيه إسترليني، أو يمكنك كسب 50000 جنيه إسترليني سنويًا من وجود ما لا يقل عن 10000 مشترك في تيك توك، و 187.6 مليون مشاهدة فيديو تيك توك سنويًا.

كما يمكن لمن يطلق عليهم " Influencers" الذين لديهم ملايين المتابعين أن يكسبوا راتب من الترويج للمنتجات على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول موقع Lickd إن كونك مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي هو وظيفة الأحلام الجديدة، حيث إنها عادةً ما تتضمن الحصول على أموال مقابل نشر الصور عبر الإنترنت بجوار عرض ترويجي معين، مثل منتجات التجميل أو الفيتامينات أو ماركات الملابس.

يبحث حوالي 22000 شخص كل شهر عن سؤال "كيف تصبح Influencer" على جوجل، مما يدل على أن هناك طلبًا لترك الوظيفة اليومية لصالح كسب راتب للحياة بالكامل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

واستخدمت Lickd تقديرات صناعية مختلفة للتوصل إلى الأداة الجديدة، ويقول Lickd: "الـ Influencersهم سلالة سريعة النمو ويكسب المتميزون بعض المال الجاد، لذلك لا عجب أن المزيد من الناس يتطلعون إلى التخلي عن الوظيفة اليومية".