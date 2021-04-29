شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيسبوك" يواجه انتقادات بسبب توجيه إعلانات حول السجائر والكحول للقصر في أستراليا والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه يمكن نشر مثل هذه الإعلانات مقابل مبلغ زهيد يعادل 3 دولارات أسترالية (2.16 جنيه إسترليني).
وقال متحدث باسم فيسبوك لبي بي سي إن المنصة تراجع كل إعلان قبل النشر وبعده، مؤكدا أن "الحفاظ على سلامة الشباب والأطفال على منصتي فيسبوك وإنستجرام أمر حيوي".
وتابع قائلا : "لدينا تدابير مهمة مطبقة ... بما في ذلك الأنظمة الآلية والمراجعون البشريون.. يجب أن يلتزم أي شخص يعلن على أنظمتنا الأساسية بسياساتنا جنبًا إلى جنب مع جميع القوانين والرموز المحلية ، مثل تلك التي تقيد الإعلان عن الكحول للقصر في أستراليا.. ولدعم ذلك ، لدينا أيضًا أدوات تقييد العمر التي يمكن لجميع الأنشطة التجارية تنفيذها على حساباتهم بأنفسهم للتحكم في من يرى المحتوى الخاص بهم."