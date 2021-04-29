تكنولوجيا: Nvidia تقدم كروت الشاشة GeForce RTX 3050 و3050 Ti في Galaxy Book Odyssey

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Galaxy Book، ولقد قدمت سامسونج جهاز Galaxy Book Odyssey بآداء أعلى بدعم من كروت شاشة GeForce RTX 3050 و3050 Ti من Nvidia.

كانت العملاق الكوري أولى الشركات المقدمة لكروت الشاشة GeForce RTX 3050 و3050 Ti الجديدة من Nvidia في أجهزة Galaxy Book Odyssey التي أعلن عنها في حدث Galaxy Unpacked مؤخراً، ولقد ظهرت كروت الشاشة في مواصفات الجهاز كتكوينات مختلفة من Max-Q.

ويعد جهاز Galaxy Book Odyssey الأعلى آداء في الإصدارات الجديدة من أجهزة Galaxy Book، فإلى جانب كروت الشاشة GeForce RTX 3050 و3050 Ti، تقدم سامسونج هذا الإصدار بالجيل 11 من معالجات إنتل، كما يدعم الجهاز ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام.

من جانب أخر يأتي الجهاز بسعة تخزين 1 تيرابايت في NVMe SSD، مع قدرة بطارية 83 Wh، وشاحن USB C بقدرة 135W، أيضاً يتميز الجهاز بحجم شاشة 15.6 إنش، ويتوفر لاحقاً خلال شهر أغسطس بسعر 1400 دولار تقريباً، إلا أن سامسونج لم تحدد الأسواق التي ينطلق إليها جهاز Galaxy Book Odyssey حتى الآن.

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