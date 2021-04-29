شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يطلبون من الأمم المتحدة حماية السماء الليلية من الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال شيلدكنخت، "هذه المجموعات من الأقمار الصناعية جميلة ومثيرة للإعجاب، لكن هل نريد حقًا رؤيتها في كل مكان؟"، مضيفا "هل نريد رؤيتهم في المناطق النائية الأسترالية؟ أنتاركتيكا، أو في المناطق المظلمة جدا من تشيلي؟ على الأرجح لا".
وحصلت شركة "SpaceX" حاليًا على الموافقة على إطلاق 12000 قمر صناعي، لكن خطط الشركة تدعو لإطلاق ما يصل إلى 30000 قمر صناعي مركبة فضائية.
وتأتي عمليات الإطلاق كثيفة وسريعة، تصل إلى أربعة في الشهر، وكل منها يضخ ما يصل إلى 60 قمراً صناعياً في المدار.
وأوضح شيلدكنخت: "لا يقتصر الأمرعلى الخطوط فحسب، بل أيضًا على ضوء الخلفية المنتشر وضوضاء الراديو الصادرة عن هذه الأقمار الصناعية، والتي قد تمنعنا من الوصول إلى السماء"، مؤكدا "قد يمنعنا هذا من الوصول إلى المعرفة حول كوننا."
وجدير بالذكر أن SpaceX اعترفت بالمشكلة وحاول تقليل كمية الضوء التي تعكسها الأقمار الصناعية، ومع ذلك، قال علماء الفلك إن تدابير التخفيف حتى الآن غير كافية.