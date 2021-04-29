شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تعرف إذا حظرك شخص على انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لاحظت مؤخرًا عدم وجود منشورات لشخص معين في موجز انستجرام الخاص بك، فمن المحتمل أنه ببساطة لم ينشر أي شيء منذ فترة، أو ربما حظرك، وإذا كنت تعتقد أنه تم حظرك بالفعل على انستجرام، فليس من الصعب تأكيد معرفة ذلك، بل إن هناك طريقة سهلة يمكنك إتباعها، بغض النظر عن إصدار تطبيق انستجرام الذى تستخدمه، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

• إذا كان الحساب خاصًا ولا يمكنك العثور عليه، فمن المحتمل أنه تم حظرك.

• إذا كان الحساب عامًا، وعند زيارة صفحته، لا يمكنك رؤية صورة ملفه الشخصي، أو عدد المنشورات، أو عدد المتابعين، وتقرأ في منطقة شبكة الصور "لا توجد مشاركات حتى الآن"، فقد تم حظرك بالتأكيد.

كما أنه على جهاز الكمبيوتر، إذا قمت بكتابة الرابط Instagram.com/username (مع استبدال كلمة "username" باسمه) وحصلت على صفحة بها "عذرًا ، هذه الصفحة غير متوفرة"، فمن المحتمل أن تم حظرك، في حالة لم يحذف المستخدم حسابه من الأساس.

يمكنك التحقق مرة أخرى من خلال البحث عن إعجابات هذا الشخص أو تعليقاته على حساب انستجرام الذي يتابعه، فإذا صادفت أيًا منها، فهذا يعني أنه لم يحذف حسابه وبالفعل تم حظرك.

هناك طريقة أخرى للتحقق من حظرك، وهي استخدام حساب صديق للبحث عن الشخص المعني، أو يمكنك إنشاء حساب انستجرام آخر، ويتم تأكيد أنك محظور إذا كان بإمكانك العثور على ملفه الشخصي ورؤية الصور والمعلومات الإضافية بمجرد البحث من حساب مختلف.